День в целом складывается благоприятно, но некоторых сложных моментов все же не лишен. Нужно обратить внимание на состояние финансовых дел. Лучше не спешить с покупками, не брать на себя каких-то серьезных обязательств. Прежде, чем подписать любые документы, стоит прочитать их особенно внимательно, все проверить, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 21 МАРТА ⟩ У Рыб плодотворный день, обещающий интересные дела, а у Овнов вероятно удачное решение финансовых вопросов
В сфере личных отношений заметно влияние позитивных тенденций. Легко находят общий язык люди, которые прежде не ладили, часто спорили из-за пустяков. Многие разногласия остаются в прошлом, на смену им приходят гармония и взаимопонимание.
Овен
Вероятно удачное решение финансовых вопросов. Вы поймете, на что стоит тратить деньги, а на чем можно сэкономить. Не исключено, что вы поймете, как увеличить доходы. Возможны деловые предложения, сулящие скорую прибыль. Заметно влияние позитивных тенденций и в других сферах жизни. Не исключены интересные знакомства. Они могут положить начало дружеским или романтическим отношениям, которые станут важными для вас. Забота о близких и внимание к их интересам позволяют избежать разногласий и пустых споров.
Телец
Удачный день, который не приносит поводов для беспокойства. Вы сможете реализовать все, что задумали, отлично справитесь со многими сложными делами. Охотно помогают старые и новые знакомые. Благодаря их поддержке вы добиваетесь большего, чем ожидали. Можно планировать на этот день поездки; они сложатся удачно. День подходит для покупок. Вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Не исключены неожиданные подарки, романтические сюрпризы. Свидания вас не разочаруют.
Близнецы
Осторожнее с деньгами. Сегодня вы склонны к легкомыслию в финансовых вопросах, можете потратить значительные суммы на пустяки. Не стоит делать покупки в кредит, особенно если речь идет о вещах, без которых легко обойтись. В остальном день благоприятен. Звезды особенно благосклонны к влюбленным Близнецам, обещают порадовать их приятными сюрпризами. Не разочаруют встречи с друзьями. Найдется масса интересных тем для разговора, могут появиться новые планы, за осуществление которых вы возьметесь с большим энтузиазмом.
Рак
Возможны незапланированные встречи, а также знакомства с людьми, о которых вы прежде слышали много хорошего. Не исключено, что у вас появятся новые деловые партнеры, союзники, на которых можно положиться во всем. Вы многому учитесь у окружающих. Старайтесь замечать и анализировать чужие ошибки: это позволит избежать собственных промахов. Появляются неплохие идеи, реализация которых заметно упростит вашу жизнь, даст возможность больше отдыхать, посвящать время интересным делам. Вечер подходит для покупок.
Лев
Благоприятный день для того, чтобы заняться чем-то новым. Привычные дела наводят тоску, и вы часто бросаете начатое, так и не добившись цели. Окружающие часто предлагают помощь, но редко делают то, что нужно; часто оказывается проще справиться со всем самостоятельно. Будет возможность заняться чем-то новым. Вряд ли вы быстро добьетесь успехов, но наверняка не бросите начатое, пока не получите нужный результат. Не исключено, что во второй половине дня придется отправиться в поездки. Они будут успешными, но довольно утомительными.
Дева
Удачный день. Он дает возможность завершить старые дела, найти ответы на вопросы, которые в последнее время тревожили и вас, и ваших близких. Старайтесь действовать последовательно, избегать суеты и неразберихи. По возможности придерживайтесь своих старых планов. Так вы будете чувствовать себя гораздо спокойнее и увереннее. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Иногда средства приходят из совершенно неожиданного источника, но также возможно возвращение старых долгов, оплата работы, сделанной давным-давно.
Весы
День складывается хорошо. Творческий потенциал высок, появляется много отличных идей. Вы готовы потрудиться, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Многим Весам помогают люди, которыми представители знака когда-то оказали важные услуги. Это подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Не исключено, что на вашу сторону встанут недавние соперники. Вскоре станет ясно, в чем на них можно положиться. Вы наблюдательны и не торопитесь с выводами, это позволяет избежать ошибок.
Скорпион
Не о чем тревожиться. Звезды на вашей стороне, день складывается удачно. Часто вам везет, поэтому вы быстро добиваетесь поставленных целей. В неоднозначных ситуациях вы не теряетесь, интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Ваши поступки многим нравятся, и наверняка найдутся люди, которые захотят с вами подружиться. Не исключено начало романтических отношений. Они могут развиваться стремительно. Самые впечатлительные представители знака могут совершенно потерять голову – но лишь на какое-то время.
Стрелец
Это не лучший день для того, чтобы принимать серьезные решения или браться за что-то важное. Обычно вам трудно сосредоточиться, а замечания окружающих сбивают с толку. Не исключены какие-то неожиданные события, которые могут повлиять на ваши планы. Некоторые дела приходится надолго отложить. Зато у вас будет возможность хорошо отдохнуть, восстановить силы и приятно провести время с близкими. Найдется время для важного разговора с человеком, который вам особенно дорог. Могут появиться общие планы; вскоре вы воплотите их в жизнь.
Козерог
Может быть нелегко. Этот день отличается довольно напряженным эмоциональным фоном. Порой переживания так сильны, что вам сложно сосредоточиться на делах, довести начатое до конца. Вам нужно не только заниматься привычными делами, но и браться за что-то совершенно новое. Тут часто приходится делать над собой усилие, потому что больше всего хочется отложить все на потом. Сейчас вы чаще, чем обычно, нуждаетесь в поддержке окружающих. Старайтесь проводить больше времени с теми, кто вдохновляет вас и поднимает настроение.
Водолей
Этот день подходит для сложных и важных дел. Вы беретесь за них со всей серьезностью, стараетесь довести начатое до конца, справляетесь просто отлично. Часто помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро принимаете верные решения в неоднозначных ситуациях, добиваетесь поставленных целей там, где другим это не удалось. Вторая половина дня подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться. Легко произвести хорошее впечатление: достаточно вести себя естественно и непринужденно.
Рыбы
Плодотворный день, обещающий интересные дела и успехи во многих начинаниях. Даже если вы беретесь за то, что не получилось у других, у вас есть все шансы добиться отличного результата. Возможны необычные знакомства, встречи с людьми, которые произведут на вас сильное впечатление, запомнятся надолго. Вторая половина дня обещает денежные поступления. Не торопитесь тратить полученное: вскоре эти средства позволят вам осуществить какое-то давнее желание. Вечером лучше не переутомляться. Дайте себе возможность отдохнуть, восстановить силы.