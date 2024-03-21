ГОРОСКОП НА 21 МАРТА ⟩ У Рыб плодотворный день, обещающий интересные дела, а у Овнов вероятно удачное решение финансовых вопросов

Весы

День складывается хорошо. Творческий потенциал высок, появляется много отличных идей. Вы готовы потрудиться, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Многим Весам помогают люди, которыми представители знака когда-то оказали важные услуги. Это подходящий день для того, чтобы восстановить старые связи, помириться с людьми, с которыми вы были в ссоре. Не исключено, что на вашу сторону встанут недавние соперники. Вскоре станет ясно, в чем на них можно положиться. Вы наблюдательны и не торопитесь с выводами, это позволяет избежать ошибок.

Скорпион

Не о чем тревожиться. Звезды на вашей стороне, день складывается удачно. Часто вам везет, поэтому вы быстро добиваетесь поставленных целей. В неоднозначных ситуациях вы не теряетесь, интуиция безошибочно подсказывает, как лучше действовать. Ваши поступки многим нравятся, и наверняка найдутся люди, которые захотят с вами подружиться. Не исключено начало романтических отношений. Они могут развиваться стремительно. Самые впечатлительные представители знака могут совершенно потерять голову – но лишь на какое-то время.

Стрелец