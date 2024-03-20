КОРОЧЕ НЕКУДА ⟩ Жена скандального американского репера надела ультра мини, показав все прелести

За последние несколько дней это не первое появление Цензори в таком откровенном ансамбле. Сделав перерыв в экспериментах с минимумом одежды на время визита матери, Александры Цензори, Бьянка снова взялась эпатировать публику.

Накануне она посетила ресторан Cheesecake Factory, надев на обед прозрачные неоново-зеленые колготки и бежевый топ. Ранее в тот же день Канье видели стягивающим с модели колготки после того, как он завершил встречу в Беверли-Хиллз.

Все более откровенная одежда дочери не на шутку встревожила ее родителей. Ее мать прилетела из Мельбурна, чтобы лично проверить, действительно ли Бьянка находится под контролем мужа.

Что касается отца девушки, то Лео Цензори хочет по-мужски поговорить с зятем.

«Лео, честно говоря, хочет просто усадить Канье, чтобы дать ему понять, что он причиняет вред ее семье, превращая его любимую дочь в дрянной на вид рыночный товар. Ни один мужчина никогда не должен поощрять женщину, которую он любит, выйти на публику и представить себя вот так. Это не любовь. Это контроль. Он знает, что Канье ни в коем случае не допустит такого в отношении своих дочерей, поэтому нет никакого смысла, почему он поощрял это в отношении своей собственной жены», – цитируют источники намеренья мистера Цензори.