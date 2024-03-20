«Скоро можно будет напрямую отправиться из Тарту в Лос-Анджелес»: высказывание эстонского блогера о путешествиях вызвало недовольство пользователей Сети

Финская авиакомпания Finnair 20 марта этого года отметила столетие своего первого полета. Рейс, о котором идет речь, вылетел из столицы Финляндии в 15.40 со 162 кг почты на борту.

В честь этого события Finnair организовала обед в Таллинне, на котором Арунас Скуя, менеджер Finnair по европейскому рынку, также представил планы авиакомпании на будущее.

Помимо представителей прессы, на обеде присутствовала блогер Кристина Пяртельпоэг, которая опубликовала несколько фотографий с мероприятия в своем аккаунте в Instagram. В одном из них она поделилась хорошей новостью.

«Скоро можно будет напрямую отправиться из Тарту в Лос-Анджелес или куда захотите», - радостно сообщила Пяртельпоэг в своей истории в Instagram.

В следующем посте Пяртельпоэг пришлось пояснить свои слова, так как многих смутила информация, которую озвучила блогер.

«Вы возмущаетесь, что нельзя улететь из Тарту в Лос-Анджелес, а я имела в виду, что если вы зайдете на страницу Finnair, то сможете забронировать билет из Тарту в Лос-Анджелес, тогда вы едете в Тарту, оттуда в Лос-Анджелес, Японию или куда-то еще», - объяснила Пяртельпоэг своим поклонникам.

И действительно, с 31 марта Finnair предложит возможность совершить перелет из аэропорта Тарту, например, в аэропорт Лос-Анджелеса. Другими словами, скоро из культурной столицы Европы можно будет улететь практически куда угодно, причем через Хельсинки.

Теперь можно улететь из Тарту в Лос-Анджелес с пересадкой в Хельсинки. Фото: Kuvatõmmis Finnairi kodulehelt