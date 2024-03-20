Юри Ратас использовал культовую фразу скандальной эстонской светской львицы у себя в Instagram

«I am the real winner here! (Я здесь настоящий победитель – прим.ред.) Но волшебство всего этого на самом деле заключается в том, что у меня просто самые лучшие последователи в мире!» – пишет Юри Ратас в Instagram и делится историей, опубликованной в Eesti Ekspres: «Rattagram: Instagram Юри Ратаса – единственный аккаунт эстонского политика, за которым стоит следить».

«На мой взгляд, у него очень хорошие и приятные посты… так что за ними стоит следить», – прокомментировал один из постов Ратаса. «Я согласен – это правдивые и захватывающие новости», – добавляет другой.

В своем посте Ратас цитирует Бригитте Сюзанну Хунт, которая, споря с Кристиной Пяртельпоя, произнесла культовую фразу: «Спасибо, you are out of my life. I'm the real winner here (ты ушёл из моей жизни, я здесь настоящий победитель – прим.ред)!»

Именно тогда отечественная группа Púr Múdd сделала ремикс на слова Хунт.

Rimi тоже не упустил возможности, использовав данную фразу в своем видеоролике в социальной сети. «Когда покупатель вымещает на тебе свое плохое настроение», - написала Рими в видеоролике, где кассир поместил на ленту кассового аппарата табличку «Пройдите, пожалуйста, на кассу самообслуживания». На заднем плане играл ремикс Púr Múdd.