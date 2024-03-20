Предприниматель Андрес Пеэтс шел по отдаленной дороге в Рапламаа, и тут его взгляд привлекли брошенные бутылки. «Развернувшаяся сцена показывает, что "деревенские жители" (по крайней мере, некоторые из них) не так заботятся об окружающей среде, как я себе представлял», - говорит он. Бизнесмен поделился своим разочарованием с подписчиками в социальных сетях. «Вся обочина поля завалена мусором».
Для подписчиков
Эстонского предпринимателя ждал неприятный сюрприз во время прогулки по сельской местности: вот такие «деревенские жители»
Предприниматель Андрес Пеэтс говорит, что нашел брошенный мусор там, где этого совсем не ожидал. В прошлые выходные Пеэтс гулял в Рапламаа, в довольно отдаленном месте. «Тем более удивительно, что через каждые несколько десятков метров попадается какой-нибудь мусор», - говорит он. «Не только жители Эстонии много мусорят. Я читал антропологическую книгу о Швеции, и несколько раз мне приходилось откладывать ее, иначе я потерял бы аппетит на несколько дней», - рассказывает Пеэтс порталу Elu24.