Эстонского предпринимателя ждал неприятный сюрприз во время прогулки по сельской местности: вот такие «деревенские жители»

Предприниматель Андрес Пеэтс говорит, что нашел брошенный мусор там, где этого совсем не ожидал. В прошлые выходные Пеэтс гулял в Рапламаа, в довольно отдаленном месте. «Тем более удивительно, что через каждые несколько десятков метров попадается какой-нибудь мусор», - говорит он. «Не только жители Эстонии много мусорят. Я читал антропологическую книгу о Швеции, и несколько раз мне приходилось откладывать ее, иначе я потерял бы аппетит на несколько дней», - рассказывает Пеэтс порталу Elu24.