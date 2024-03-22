Этой весной уже в двенадцатый раз в Таллинне пройдет Венецианский карнавал. О программе мероприятия и о том, почему так важно хотя бы раз спрятать свое лицо за таинственной маской, мы поговорили с организатором Вадимом Анцуповым.
ВРЕМЯ МАСОК ⟩ «Если пенсионерка может, и я смогу!» Любимый фестиваль возвращается в Таллинн
На столе в студии Limon LIVE разложены маски. Среди них и те, которые сделал в Венеции мастер, изготовивший маски для фильма Стенли Кубрика «С широко раскрытыми глазами», и венецианские маски, которые радио- и телеведущий Вадим Анцупов сделал собственноручно. В студию и сам шоумен пришел в эффектном карнавальном костюме.
В этом году Венецианский карнавал пройдет 25 мая. Место встречи остается неизменным – красочный фестиваль будет проходить в парке Лёвенру. В карнавальную Венецию этот живописный уголок нашей столицы, окруженный водными каналами, превратится уже в двенадцатый раз.
Организатор Венецианского карнавала в Таллинне признается, что когда проводил фестиваль масок впервые, не думал, что он станет настолько любимым и народным мероприятием. В 2007 году Вадим Анцупов побывал в Венеции, где настолько вдохновился карнавалом, что решил нечто подобное организовать и в Эстонии.
«Позже я узнал, что локальные фестивали проводятся не только в Венеции, а также во многих городах Германии, Франции и Бельгии. И в апреле 2007 года я отправился с женой на один из таких фестивалей в Париже», – вспоминает Вадим Анцупов.
Этот двухдневный фестиваль проходит в предместьях Парижа, там, где у реки Сены сделаны небольшие каналы. Организовывает его местная жительница, которая сама много лет подряд ездит в качестве маски в Венецию.
«И я подумал: ну если женщина-пенсионерка может организовать в Париже Венецианский карнавал – неужели я, организатор праздников и дискотек, не смогу это сделать в Таллинне», – разводит руками Вадим Анцупов.
Воплотить идею в жизнь получилось лишь в 2011 году, когда Таллинн стал культурной столицей Европы, и город поддержал проект Вадима Анцупова. Впрочем, столичные власти до сих пор помогают в проведении мероприятия, как и управа района Кристийне. Ежегодно на Венецианский карнавал в Таллинне приходит по 5-7 тысяч человек.
Хотя на дворе только март, подготовка к майскому карнавалу уже идет полным ходом. Главным призом конкурса венецианских костюмов в этом году снова станет планшет.
«Таллиннский карнавал – как тирамису, у него несколько слоев, как и в Венеции, –Вадим Анцупов придумывает сладкое сравнение, чтобы объяснить, как проходит мероприятие. – Первый слой – это артисты, которые выступают на сцене, творческие коллективы со всей Эстонии, а второй слой – это маски, участники конкурса-дефиле венецианских костюмов и образов».
На конкурсе шесть номинаций, в которых люди и соревнуются. Многие из них делают костюмы на конкурс ежегодно. Спрятавшись за таинственной маской, входишь в такой кураж, что остановиться сложно. Вадим Анцупов знает это по себе, ведь на протяжении тринадцати лет готовил маски, костюмы, образы и ездил на карнавал в Венецию.
«Когда я впервые приехал в Венецию в 2007 году, у меня был простенький плащ, какая-то пластиковая маска. И я думал, что буду самым шикарным на этом венецианском карнавале, – вспоминает Вадим Анцупов. – Я вышел в город, и вижу, что проигрываю по всем параметрам. Там такие шикарные костюмы, стразы, перья, ткани, вычерненные маски. Конечно, это мотивировало вернуться в Венецию на следующий год в шикарном костюме. Так и наши участники, когда в первый раз приходят на карнавал, видят, какие костюмы у других, и в следующем году делают еще круче. Есть участники, которые в течение 8-9 лет каждый раз делают костюмы все лучше и ярче!»
Сделать костюм на конкурс – задача не из легких, впрочем, по условиям конкурса, делать самодельный костюм вовсе не обязательно. Привезти костюм из Венеции - слишком дорогой вариант, стоимость такого сувенира может достигать 6 000 евро. Поэтому Вадим Анцупов советует купить или взять костюм в аренду, например, в местном карнавальном магазине. Для тех, кто хочет сделать венецианский костюм своими руками, организатор фестиваля делится лайфхаками.
«У женщин часто дома висит свадебные платья – это хорошая база для карнавального наряда», – говорит Вадим Анцупов и отмечает, что не раз видел на таллиннском фестивале масок участниц, которые переделывали свадебные платья. Что же касается маски, ее можно сделать по старинной технологии папье-маше.
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