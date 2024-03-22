ВРЕМЯ МАСОК ⟩ «Если пенсионерка может, и я смогу!» Любимый фестиваль возвращается в Таллинн

Воплотить идею в жизнь получилось лишь в 2011 году, когда Таллинн стал культурной столицей Европы, и город поддержал проект Вадима Анцупова. Впрочем, столичные власти до сих пор помогают в проведении мероприятия, как и управа района Кристийне. Ежегодно на Венецианский карнавал в Таллинне приходит по 5-7 тысяч человек.

Венецианская маска, которую Вадим Анцупов сделал своими руками. Фото: Mihkel Maripuu

Хотя на дворе только март, подготовка к майскому карнавалу уже идет полным ходом. Главным призом конкурса венецианских костюмов в этом году снова станет планшет.

«Таллиннский карнавал – как тирамису, у него несколько слоев, как и в Венеции, –Вадим Анцупов придумывает сладкое сравнение, чтобы объяснить, как проходит мероприятие. – Первый слой – это артисты, которые выступают на сцене, творческие коллективы со всей Эстонии, а второй слой – это маски, участники конкурса-дефиле венецианских костюмов и образов».

Вадим Анцупов в студии Limon LIVE. Фото: Mihkel Maripuu

На конкурсе шесть номинаций, в которых люди и соревнуются. Многие из них делают костюмы на конкурс ежегодно. Спрятавшись за таинственной маской, входишь в такой кураж, что остановиться сложно. Вадим Анцупов знает это по себе, ведь на протяжении тринадцати лет готовил маски, костюмы, образы и ездил на карнавал в Венецию.