В клинике, где будущей королеве Кейт Миддлтон делали операцию, идет расследование

На снимке она буквально светилась от счастья. После этого все теории ее пропажи рухнули. Но они спровоцировали скандал в клинике, где Кейт делали операцию. Оказалось, что кто-то из сотрудников хотел добыть засекреченную информацию из личного дела Миддлтон.

Ранее Кенсингтонский дворец заявлял, что принцесса не хочет рассказывать подробности своей госпитализации, поэтому попросила фанатов набраться терпения. Между тем, как пишет Daily Mail, в клинике начали проводить расследование.

Как сообщило издание The Mirror, кто-то из сотрудников лондонской клиники в Мэрилебоне пытался незаконно получить доступ к медицинским записям принцессы Уэльской. Это произошло на фоне слухов о состоянии Кейт после операции и о так называемых осложнениях, которые, согласно слухам, могли произойти с принцессой.

Представитель Управления комиссара по информации (ICO) заявил: «Мы можем подтвердить, что получили отчет о нарушении и оцениваем предоставленную информацию».

В лондонской клинике отказались комментировать претензии, но заявили: «Мы твердо убеждены, что все наши пациенты, независимо от их статуса, заслуживают полной конфиденциальности в отношении своей медицинской информации». Также известно, что принцесса Кейт была проинформирована о предполагаемом инциденте.

Дирекция клиники связалась с Кенсингтонским дворцом предупредив о нарушении безопасности и заявила, что сейчас идет расследование.

«Это серьезное нарушение безопасности, которое наносит огромный ущерб больнице, учитывая ее безупречную репутацию в сфере лечения членов королевской семьи. Весь медицинский персонал был крайне шокирован из-за случившегося», - сообщил журналистам неназванный источник.

Расследование началось после того, как на этой неделе появились видео и фотографии Кейт и принца Уильяма в фермерском магазине в Виндзоре на фоне теорий заговора, распространяемых в Интернете об отсутствии принцессы в публичном пространстве долгое время.