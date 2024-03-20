Катрин Луст о деле Сууре-Ляхтру: «Полиция требует раскрыть источники, но источники - это святое, и мы их не выдадим»

Катрин Луст рассказала программе Telehommik на Kanal 2, что теперь ей приходится думать о том, что можно, а что нельзя говорить об инциденте в Сууре-Ляхтру. «Полиция говорит, что об этом не стоит говорить, возможно, девушка сама стала жертвой и это должно оставаться под завесой тайны».

Луст говорит, что ситуация ей непонятна, но, прожив десять лет в Англии и немного в Америке, она смеет утверждать, что подобные истории там не получают такой защиты, как здесь, в Эстонии. «Как только что-то подобное становится известно, они начинают искать даже бабушек и дедушек и стучаться к ним в дверь, чтобы узнать, что именно произошло».