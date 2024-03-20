Умеет говорить привет: ворон уже 26 лет ходит завтракать в один и тот же бар

Каждое утро, как только открывается бар отеля Solymar в Посада-де-Льянес, Астурия (Испания), его посещает ворон Пако, самый особенный и преданный клиент на сегодняшний день. Птица приходит в заведение на завтрак уже 26 лет, не пропустив ни одного дня. Об этом пишет 20Minutos.

Владельцы кафе ждут своего пернатого друга с распростертыми объятиями и хорошей порцией еды, чтобы дать ему достаточно энергии на весь день. У них даже есть специальное блюдо с его именем. Официанты говорят, что «ворон один из членов семьи». Однако Пако является одним из самых требовательных клиентов и не довольствуется малым.

«Вы даете ему меню, и он всегда выбирает то, что хочет», - объясняет один из работников ресторана.

Владелец отеля Лукас Фернандес рассказал, что птица выпала из гнезда и была подобрана вместе с двумя другими, но выжила только она, и с тех пор не хочет улетать. Четырнадцать лет назад Пако чуть было не пришлось распрощаться с любимым завтраком, так как жалоба угрожала его пребыванию в заведении, но в конце концов власти разрешили ему остаться там.

Теперь птица стала звездой социальных сетей после того, как владельцы отеля опубликовали видео, на котором он в баре говорит «привет» (Hola). Животное умеет разговаривать и очень вежливо, без колебаний приветствует всех, кто заходит поесть. Те, кто его знает, описывают его как «феномен», а те, кто не знает, умиляются и не решаются прийти в ресторан.

«Все мои знакомые рассказывали мне о Пако», - говорит один из посетителей.