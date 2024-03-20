ВИДЕО ⟩ Не тройня: женщина родила троих детей за 10 месяцев

41-летняя Сарита Холланд родила дочь Стиви, а позже того же года родила двойню – Кипа и Боуи – всего через 10 месяцев после первенца. Ее близнецы родились преждевременно, на 30 неделе, а это значит, что ее дети имеют одинаковый возраст два месяца каждый год.

Сейчас всем троим детям по 13 лет, и она шутит, что когда им исполнится 18, ее ждет дорогой месяц.

@saritaholland Down the rabbithole I went and it’s true! It completely changes your nose ♬ original sound - sarita holland

Блогерка из штата Виктория, Мельбурн, Австралия, рассказала в TikTok: «Я узнала, что снова беременна, когда моей дочери было всего 10 недель. Тогда узнать, что у меня двое детей, было безумием. Это звучит безумно, и так оно и было. Каждый год все трое моих детей имеют одинаковый возраст на два месяца».

Она также поделилась, что задержала близнецов на один учебный год, чтобы обеспечить Стиви немного пространства без братьев.

Мама также рассказала о том, как была беременна, ухаживая за крошечным ребенком, отметив, что это было «нелегко».

«Это было абсолютное безумие, и вы наверняка можете представить мой шок», – сказала она.

Историю многодетной мамы просмотрели более 1,7 миллиона раз, и многие родители написали в комментариях, какая она сильная женщина: «Ого! Это удивительно сильная мама, могу представить, как это было утомительно», «Супермама», «Для мамы это безумие! Вы – машина».