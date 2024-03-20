Cудьба на твоей стороне: какому знаку Зодиака повезет 20 марта

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 20 марта?

Получив мощный энергетический импульс накануне, сегодня можно и нужно браться за воплощение в жизнь масштабных проектов, причем, чем грандиознее они будут, тем легче удастся их осуществить – не стоит упускать такой потрясающий шанс. День также благоприятен для благотворительности: вообще-то, ей нужно заниматься всегда, но сегодня она позволит не только сделать добро другим, но и получить бумеранг добра по своему адресу.

Лев

Львов ждут приятные перемены в личной жизни, которые будут связаны с человеком, давно находящемся в круге их общения. Представители знака не находили их интересными, поэтому не обращали на них внимания. Сегодня же обстоятельства сложатся таким образом, что он сможет проявить себя с самой неожиданной – приятной – стороны, а у самих Львов как будто бы откроются глаза: этот человек всерьез их заинтересует. Останется только сожелать о потерянном времени, которое можно было провести вместе.