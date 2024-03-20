До Евровидения в Мальмё осталось менее двух месяцев и букмекерские компании уже начали принимать ставки на возможных лидеров песенного конкурса, пишет KP.
Смотрите, кому букмекеры предрекают победу на конкурсе Евровидение-2024
Согласно рейтингу на сайте eurovisionworld.com, из 37 заявок зрители больше всего предрекают победу Хорватии. Исполнитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim лидирует с вероятностью выигрыша 19 процентов.
Второе место удерживают представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria (12 процентов), а третье - у итальянской певицы Angelina Mango (десять процентов).
По мнению зрителей, в ТОП-10 также войдут конкурсанты из Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Греции, Израиля, Швеции и Франции. Закрывает рейтинговую таблицу Чехия, Молдова и Сан-Марино с вероятностью выигрыша менее одного процента.
Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim
alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria
Angelina Mango - La noia