Смотрите, кому букмекеры предрекают победу на конкурсе Евровидение-2024

Согласно рейтингу на сайте eurovisionworld.com, из 37 заявок зрители больше всего предрекают победу Хорватии. Исполнитель Baby Lasagna с песней Rim Tim Tagi Dim лидирует с вероятностью выигрыша 19 процентов.

Второе место удерживают представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria (12 процентов), а третье - у итальянской певицы Angelina Mango (десять процентов).

По мнению зрителей, в ТОП-10 также войдут конкурсанты из Швейцарии, Нидерландов, Бельгии, Греции, Израиля, Швеции и Франции. Закрывает рейтинговую таблицу Чехия, Молдова и Сан-Марино с вероятностью выигрыша менее одного процента.

Baby Lasagna - Rim Tim Tagi Dim

alyona alyona & Jerry Heil - Teresa & Maria

Angelina Mango - La noia