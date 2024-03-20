Профессиональный двойник Кейт Миддлтон отрицает свою причастность к свежему видео с принцессой: «Все зашло слишком далеко»

Вполне естественно, что первые подозрения пали на профессионального двойника Кейт Миддлтон Хайди Аган. Соцсети девушки атаковали догадками о том, что именно она появилась в фермерской магазинчике в Виндзоре на выходных, а не принцесса. Но Хайди напрочь отрицает свою причастность к видео.

«Мои социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я знаю, что это не я. Я на 100% уверена, что на этом видео Кейт Миддлтон и принц Уильям», - цитирует ее Page Six.

Причины отстать от Хайди с подозрениями действительно есть: девушка на видеоролике - будь то сама Кейт или кто-либо еще - отличается нездоровой худобой, что, кстати, вполне естественно, учитывая недавнюю операцию принцессы. А вот профессиональная копия Миддлтон больше все-таки походит на Кейт в то время, когда ее еще не мучали вопросами о серьезных проблемах со здоровьем.

Аган, кстати, не оставила без внимания тот факт, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и призвала поклонников притормозить с их жуткими теориями заговора о пропаже Кейт. «Все зашло слишком далеко. Все начиналось как шутка о том, где Кейт, но теперь это превратилось в настоящую драму, ее нужно прекратить», - высказалась она.