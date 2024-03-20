На днях в Сети появилось свежее видео с участием Кейт Миддлтон, доказывающее, что с принцессой все в порядке и переживать, а тем более гадать над причинами ее якобы таинственного исчезновения не стоит. Однако данный ролик только еще больше всколыхнул общественность. Фанаты уверены, что видео - подделка, и даже генеральный продюсер сайта TMZ, который впервые опубликовал кадры Кейт и Уильяма, сомневается в том, действительно ли на них сама Миддлтон, пишет Page Six.
Профессиональный двойник Кейт Миддлтон отрицает свою причастность к свежему видео с принцессой: «Все зашло слишком далеко»
Вполне естественно, что первые подозрения пали на профессионального двойника Кейт Миддлтон Хайди Аган. Соцсети девушки атаковали догадками о том, что именно она появилась в фермерской магазинчике в Виндзоре на выходных, а не принцесса. Но Хайди напрочь отрицает свою причастность к видео.
«Мои социальные сети сошли с ума, поскольку люди думают, что это я, но я знаю, что это не так. Я знаю, что это не я. Я на 100% уверена, что на этом видео Кейт Миддлтон и принц Уильям», - цитирует ее Page Six.
Причины отстать от Хайди с подозрениями действительно есть: девушка на видеоролике - будь то сама Кейт или кто-либо еще - отличается нездоровой худобой, что, кстати, вполне естественно, учитывая недавнюю операцию принцессы. А вот профессиональная копия Миддлтон больше все-таки походит на Кейт в то время, когда ее еще не мучали вопросами о серьезных проблемах со здоровьем.
Аган, кстати, не оставила без внимания тот факт, что ситуация начинает выходить из-под контроля, и призвала поклонников притормозить с их жуткими теориями заговора о пропаже Кейт. «Все зашло слишком далеко. Все начиналось как шутка о том, где Кейт, но теперь это превратилось в настоящую драму, ее нужно прекратить», - высказалась она.