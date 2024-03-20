Каждый житель Эстонии может стать членом жюри профессионального музыкального конкурса

В музыкальном баттле на поп-хитах 90-2000х сразятся два зажигательных коллектива: ВИА Клюква (Таллинн) и группа ZOŽ (Нарва).

В программе самые популярные песни Руки вверх, Юрия Шатунова, Тату, Нэнси, Иванушки, Вирус, Шура, Меладзе, Aqua, Britney Spears, Backstreet boys, Ricky Martin и многие другие. Участникам баттла предстоит исполнить хотя бы одну песню на русском, эстонском и английском языках. Таким образом сет-лист обещает быть максимально удачным для мультиязычной аудитории.

О дружелюбной атмосфере в зале позаботятся веселые и душевные ведущие Юлия Шанина и Тийт Савасон. Купив билет на мероприятие, каждый автоматически становитесь судьей в необычном батле. Каждый гость мероприятия является членом народного жюри, имеет право голоса и решает сам, за кого из артистов он желает отдать свой жетон (балл). Кто же из групп победит и получит приз зрительских симпатий – 1000 евро, станет ясно в конце музыкального соревнования.

Даже один голос может стать решающим для победы одного из коллективов Всех участников ожидает захватывающее и азартное музыкальное представление. Пой, танцуй и голосуй сердцем! После живых выступлений вечер продолжит диско в стиле 90-2000х. Играет DJ Adrian.

Смотрите, как прошло мероприятие «Oops... I did it again» в ноябре прошлого года!