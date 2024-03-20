ФОТО ⟩ 56-летняя Николь Кидман снялась, откровенно позируя, в нижнем белье для глянца

Снимал голливудскую звезду знаменитый фотограф Марио Сорренти, в объективе которого Кидман предстала в кутюрных нарядах и в нижнем белье: на одном кадре Кидман позирует в алом платье Balenciaga, на другом – в чёрном кружевном белье Dolce & Gabbana, чулках и перчатках. В соцсетях, комментируя новые снимки актрисы, люди восхитились её великолепной физической формой и отметили, что она выглядит очень молодо. Похожую реакцию вызвала и предыдущая откровенная фотосессия Кидман – для журнала Vogue, где она позировала полуобнажённой и со змеёй на шее.

В интервью зашла речь о нарядах: актриса призналась, что красные дорожки и сборы на мероприятия её утомляют, и всё, чего она хочет, – поскорее вернуться домой: «Иногда это всё кажется ненастоящим. Мне хочется поскорее уйти, снять платье и залезть в свой свитер. Это история Золушки наоборот – я счастлива вернуться домой и снова стать самой собой».

Актриса, у которой каждый год выходит несколько проектов, говорит, что работа для неё на втором плане: «Я живу полноценной жизнью с людьми, которых я люблю. Я мама двух дочек, жена, лучшая подруга, сестра, тётя. У меня есть глубокие близкие отношения с людьми, которые меня окружают. И в этом и есть смысл жизни для меня – заботиться о том, что мы оставим после себя и кого».

Тем не менее Николь Кидман удаётся совмещать тихую семейную жизнь, съёмки в кино и светские мероприятия. В январе 2024 года вышел сериал «Экспаты», в котором Кидман сыграла одну из главных ролей, на подходе ещё несколько проектов.