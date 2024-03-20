«Мы с Шуриком как основатели группы не являемся гражданами России, и первое время, когда мы выступали на фестивалях, где объявляли группу - нас называли австралийцами», - заметил Лева, подчеркнув, что за 25 лет люди забыли, что они не русская группа.

Поэтому «Би-2» ранее казалось, что у них нет «морально-этического права высказываться о политике», поскольку они иностранцы. Хотя они хорошо были знакомы с теми, о ком сейчас высказываются в негативном ключе.

«Когда Россия напала на Украину, здесь уже почему-то к нам прицепился статус предателей. Насколько это выглядит комично. И мое "иноагентство", например. Я в принципе не гражданин России.

Зачем я вообще эту плашку ставлю? Я просто ее перестал ставить», - признался музыкант.

Он не стал скрывать, что война для всех участников группы оказалась очень большой неожиданностью: «К таким вещам невозможно быть готовым. Мы существовали в мире, в котором я знал, какой концерт у меня будет через полтора года. Забитый план со всеми рекламными кампаниями. Мы вкладывали деньги сами в себя. Когда это все захлопнулось, мы оказались банкротами».

Лева не скрывает, что вначале у него была обида из-за упреков, что сыпались в адрес «Би-2» из РФ. Потом в какой-то момент ему просто стало все равно: