«Все, что произошло с нами за последнее время - это лишь только потому, что у нас есть свое понимание справедливости», - сказал лидер и вокалист группы «Би-2» Лева (наст. имя - Егор Бортник) в интервью на YouTube-канале «Ходорковский LIVE».
«Мы с Шуриком как основатели группы не являемся гражданами России, и первое время, когда мы выступали на фестивалях, где объявляли группу - нас называли австралийцами», - заметил Лева, подчеркнув, что за 25 лет люди забыли, что они не русская группа.
Поэтому «Би-2» ранее казалось, что у них нет «морально-этического права высказываться о политике», поскольку они иностранцы. Хотя они хорошо были знакомы с теми, о ком сейчас высказываются в негативном ключе.
«Когда Россия напала на Украину, здесь уже почему-то к нам прицепился статус предателей. Насколько это выглядит комично. И мое "иноагентство", например. Я в принципе не гражданин России.
Зачем я вообще эту плашку ставлю? Я просто ее перестал ставить», - признался музыкант.
Он не стал скрывать, что война для всех участников группы оказалась очень большой неожиданностью: «К таким вещам невозможно быть готовым. Мы существовали в мире, в котором я знал, какой концерт у меня будет через полтора года. Забитый план со всеми рекламными кампаниями. Мы вкладывали деньги сами в себя. Когда это все захлопнулось, мы оказались банкротами».
Лева не скрывает, что вначале у него была обида из-за упреков, что сыпались в адрес «Би-2» из РФ. Потом в какой-то момент ему просто стало все равно:
«В данном случае я получил свободу, которой мне не хватало последние лет 10-15. Которая теперь мне позволяет испытывать душевный покой, во-первых. Во-вторых, это свобода творчества. Свобода самовыражения».
Пребывание в тюрьме в Таиланде для Левы не прошло бесследно. Оказалось, что музыкант испытал посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).
В Испании ему пришлось обратиться к специалистам и пройти лечение: «Нас там не пытали. Ничего такого унизительного прям не было. Были проблемы, да, с которыми боролись, но в то же время ПТСР существует».
Лева указал, что за себя во время заключения в Таиланде он вообще не переживал, потому что у него только израильское гражданство: «Там была самая главная задача - спасти людей незащищенных, которые являются участниками нашей группы, у которых нет другого гражданства». Музыкант благодарен Израилю, который нашел силы забрать всех. Теперь у Левы изменилось отношение к безопасности.
«Я знаю точно, что Россия эту войну уже проиграла. Я знал это в первый день войны. Потому что это не та война, после которой наступает долгожданный мир [...]. Все же ждут, что украинцы выиграют и тогда в России точно что-то изменится. Мне кажется, что только начнется самое страшное - это гражданская война.
Я даже могу представить, что она начнется во время войны. Может быть, это и будет тем триггером. Это не спецоперация, которую они рассчитывали на три дня. Это превратилось в кровавую бойню, от которой волосы дыбом встают. Я не думаю, что эта война может быть закончена и все об этом забыли. Последствия для России будут катастрофические».
В ближайшее время Лева не представляет свое возвращение в Россию.
Видео: Интервью с Левой Би-2
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