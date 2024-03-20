УКУСИЛ ОФИЦИАНТКУ ⟩ Актер из сериала «Слово пацана» устроил дебош в ресторане Новосибирска

На этот раз звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку в новосибирском ресторане. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. По данным «КП», актер употреблял крепкие напитки, а после предложил девушке интим, но, получив отказ, укусил ее.