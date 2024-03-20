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УКУСИЛ ОФИЦИАНТКУ ⟩ Актер из сериала «Слово пацана» устроил дебош в ресторане Новосибирска

Limon.ee
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Постер российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который в конце 2023 года смотрят и обсуждают отнюдь не только в РФ. В фильме звучит музыка группы "Аигел", что привлекло новых слушателей творчества Айгель Гайсиной и Ильи Барамии.
Постер российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", который в конце 2023 года смотрят и обсуждают отнюдь не только в РФ. В фильме звучит музыка группы "Аигел", что привлекло новых слушателей творчества Айгель Гайсиной и Ильи Барамии. Фото: imdb.com

Никита Кологривый вновь угодил в скандал. Накануне актер хотел устроить фан-встречу с поклонниками в Новосибирске, но ему не понравились условия организаторов. Кадры быстро разлетелись в Сети. После выяснения обстоятельств, мероприятие все-таки состоялось, пишет Womanhit.

На этот раз звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку в новосибирском ресторане. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. По данным «КП», актер употреблял крепкие напитки, а после предложил девушке интим, но, получив отказ, укусил ее.

Этим все не закончилось. Никита «бодал» посетителей, которые пытались его образумить, и даже разделся по пояс. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция уже разбирается в произошедшем.

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