Никита Кологривый вновь угодил в скандал. Накануне актер хотел устроить фан-встречу с поклонниками в Новосибирске, но ему не понравились условия организаторов. Кадры быстро разлетелись в Сети. После выяснения обстоятельств, мероприятие все-таки состоялось, пишет Womanhit.
УКУСИЛ ОФИЦИАНТКУ ⟩ Актер из сериала «Слово пацана» устроил дебош в ресторане Новосибирска
На этот раз звезда сериала «Слово пацана» укусил официантку в новосибирском ресторане. Инцидент произошел в ночь с 18 на 19 марта. По данным «КП», актер употреблял крепкие напитки, а после предложил девушке интим, но, получив отказ, укусил ее.
Этим все не закончилось. Никита «бодал» посетителей, которые пытались его образумить, и даже разделся по пояс. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. Полиция уже разбирается в произошедшем.