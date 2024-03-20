ФОТО ⟩ Украинская порнозвезда организовала благотворительную акцию и сфотографировалась с ранеными солдатами

29-летняя украинская порнозвезда Юлия Сенюк в минувшую пятницу сообщила в социальных сетях, что планирует организовать благотворительную акцию для солдат, получивших ранения при защите Родины, сообщает New York Post. В частности, на мероприятии Сенюк выразил поддержку тем украинским солдатам, которые потеряли на войне конечности.