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ФОТО ⟩ Украинская порнозвезда организовала благотворительную акцию и сфотографировалась с ранеными солдатами

Геттер Трумси
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Юлия Сенюк, украинка, снимающаяся в фильмах для взрослых, организовала благотворительную акцию для солдат, раненых на войне, чтобы поднять их боевой дух и собрать деньги на выздоровление, пишет Elu24.

29-летняя украинская порнозвезда Юлия Сенюк в минувшую пятницу сообщила в социальных сетях, что планирует организовать благотворительную акцию для солдат, получивших ранения при защите Родины, сообщает New York Post. В частности, на мероприятии Сенюк выразил поддержку тем украинским солдатам, которые потеряли на войне конечности.

Сенюк, которая в порномире известна под именем Жозефина Джексон, организовала мероприятие в модном украинском театре и позировала вместе с солдатами.

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