Ариана Гранде развелась с мужем и назвала сумму, которую должна ему выплатить

Суд Лос-Анджелеса сегодня, 19 марта, принял решение о расторжении их брака. Известно, что заявление на развод подала сама Ариана полгода назад, однако, по слухам, их отношения завершились гораздо раньше. Официальной причиной считаются непримиримые разногласия. Экс-влюбленные якобы хотели спасти союз, но не получилось.

Интересно, что по условиям брачного договора, певица должна выплатить экс-супругу 1 250 000 долларов. Также девушка должна отдать половину суммы за продажу их дома в Лос-Анджелесе и оплатить гонорар адвокатам бывшего в размере 25 000 долларов.

Через год они отгуляли скромную свадьбу с 20 гостями.

Сейчас исполнительница удалила все совместные фото с экс-возлюбленным в Instagram и имеет уже другого избранника.