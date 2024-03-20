Американская певица Ариана Гранде официально развелась с мужем Далтоном Гомесом. Об этом пишет издание Daily Mail.
Ариана Гранде развелась с мужем и назвала сумму, которую должна ему выплатить
Суд Лос-Анджелеса сегодня, 19 марта, принял решение о расторжении их брака. Известно, что заявление на развод подала сама Ариана полгода назад, однако, по слухам, их отношения завершились гораздо раньше. Официальной причиной считаются непримиримые разногласия. Экс-влюбленные якобы хотели спасти союз, но не получилось.
Интересно, что по условиям брачного договора, певица должна выплатить экс-супругу 1 250 000 долларов. Также девушка должна отдать половину суммы за продажу их дома в Лос-Анджелесе и оплатить гонорар адвокатам бывшего в размере 25 000 долларов.
Через год они отгуляли скромную свадьбу с 20 гостями.
Сейчас исполнительница удалила все совместные фото с экс-возлюбленным в Instagram и имеет уже другого избранника.