«Приехал молодой человек, который говорил искренне, от всего сердца, слушал и отвечал на все вопросы внимательно и содержательно», - говорит Ирен Кяосаар, завуч Нарвской эстонской гимназии, и делится несколькими восхитительными фотографиями визита Nublu.
К нарвским школьникам приехал неожиданный гость из столицы: «Я никогда раньше не делал ничего подобного»
Ирене Кяосаар, директор Нарвской эстонской гимназии, говорит, что понедельник на этой неделе был особенным днем. «Я вообще не люблю понедельники - это дни, когда кажется, что все считают твое время резиновым... Но этот понедельник оказался глубоко духовным, вдохновляющим и значимым», - написала Кяосаар в Facebook.
«К нам в школу приехал молодой человек... Молодой человек, который снимал в нашем городе видеоролик для Visit Estonia и выбрал этот город в качестве одного из трех классных мест в Эстонии... Приехал молодой человек, который говорил искренне, от всего сердца, слушал и отвечал на все вопросы, от первоклассников до учеников последних классов, внимательно и проникновенно. Он выслушал мечты стать актером и певцом - поддержал и пожелал успехов. Говорил об истории и географии. Он произвел впечатление молодого человека, который вдохновлял и зажигал. Вдохновил и директора школы, и маленького мальчика из первого класса. Пришел NUBLU - мое искреннее уважение и глубочайший поклон. Не случайно люди оказываются там, где оказываются!»
Nublu приехал сам
Руководитель школы Ирене Кяосаар рассказала Elu24, что Nublu приехал в гимназию по собственной инициативе. «С нами связался его менеджер. Они снимали в Нарве рекламный ролик для Visit Estonia, и поскольку для Нублу важны встречи с молодежью, возникла идея прийти в эстонскую школу в Нарве, чтобы пообщаться с молодыми людьми, и, конечно, мы с радостью приняли его», - говорит Кяосаар.
«Еще более приятно, что наши действия и вклад в развитие молодежи были замечены и что лидеры общественного мнения захотели поддержать нас. Поддерживать Эстонию в Нарве нелегко, и эта поддержка вызывает слезы на глазах - совершенно искренне и честно», - говорит руководитель школы.
Что сам Nublu думает об этом визите? «Я никогда раньше не делал ничего подобного, но компания была очень веселой. Дети находятся в хороших руках. У учеников и преподавателей на лицах улыбки, глаза блестят. Кайфанул», - поделился впечатлениями Nublu.
Помимо Nublu, Койт Тооме также сделал шаг навстречу школе, посетив Тартускую школу Кивилинна во время Недели родного языка. «Неделя родного языка завершилась уроком с Койтом Тооме. Все наши ученики слушали, подпевали, задавали вопросы! Культуры никогда не бывает слишком много», - написали на странице школы в Facebook.