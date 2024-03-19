Стало известно, какая песня является самой популярной в мире

Журнал Forbes назвал самую популярную песню за всю историю музыки. Ею стала композиция под названием «Don't Stop Believin» американской рок-группы «Journey», которая была выпущена еще в 1981 году.

«В американской поп-культуре есть несколько песен, которые так сильно распространены и успешны, что пожалуй в стране не осталось ни одного человека, который бы их не слышал. Одним из лучших примеров такого бешеного успеха является композиция »Don't Stop Believin« группы »Journey«, которая получила особую награду и статус», - написало издание.

Что известно о песне «Don't Stop Believin»

Хит «Don't Stop Believin» был выпущен в октябре 1981 года, и его потенциал раскрылся довольно быстро. Песня поднялась сразу на 9-е место в музыкальном параде «Hot 100». Тогда она стала популярной композицией группы «Journey», словно визитная карточка коллектива. Через десятилетие после выпуска песня стала самым продаваемым цифровым треком в 20 веке с более чем семи миллионами загрузок.

Интересно, что в 2020 году во время пандемии фраза «Don't Stop Believin», что переводится как «Не прекращайте верить», была слоганом в нескольких больницах США.