Набрал вес и поседел: последнее фото 69-летнего Джеки Чана смутило поклонников

Фотография 69-летнего киноактера Джеки Чана с седыми волосами смутила поклонников и стала вирусной в сети. Фотография с публичного мероприятия в Сычуане, Китай, на котором выступил актер быстро распространился сетью, поскольку Джеки Чан заметно изменился внешне.

В частности, поклонники заметили, что ранее худощавый актер набрал вес, а также заметно постарел. Особенно возрастные изменения актера заметны на характерных черных волосах, которые стали седыми. Для мероприятия Чан надел рубашку кремового цвета с черным свитером и черными брюками.

Такой внешний вид актера стал неожиданностью для зрителей, ведь все привыкли к «вечномолодому», который никогда не выглядел на свой возраст.

Поскольку его фотография облетела Интернет, многие пользователи сети отреагировали на внешние изменения актера: «Наш герой стареет», «Возраст - это действительно благословение, когда вы достигаете определенного уровня долголетия, но страх перед тем, как быстро оно летит, действительно вызывает тревогу». «Это правда. Если ты азиат, ты всю жизнь выглядишь на 30 лет, а когда тебе исполняется 70, ты выглядишь на 100», «Есть немного людей, для которых я не хочу, чтобы они старели, и он один из них».

Стоит отметить, что в апреле всемирно известному актеру исполнится 70 лет. Джеки Чан, настоящее имя Чан Конг-сан, известен своими искусными трюками и комедийным талантом в киноиндустрии. Чан начал свою карьеру как каскадер, работая над фильмами в Гонконге, прежде чем стать известным во всем мире.

Legend Jackie Chan turns 70 in April 🫶🏼 pic.twitter.com/AD2BUmBF1L — Every Movie Plug 🎬 🔌 (@everymovieplug) March 16, 2024