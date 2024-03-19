Хватит подарков: стюардесса рассказала о самых раздражающих привычках пассажиров

Бортпроводница Сиерра Мист рассказала о четырех главных раздражающих привычках пассажиров, связанных с работой на борту самолета. По ее мнению, некоторые из них могут удивить ее зрителей. Об этом она рассказала в своем ролике на YouTube.

Стюардесса часто рассказывает в соцсетях о своей работе. На этот раз Сиерра Мист поделилась видео на YouTube со своими 476 тысячами подписчиков, подробно рассказав обо всех вещах, которые выводят ее из себя. Ее первая проблема связана с поведением некоторых пассажиров после посадки - хлопаньем.

«Не поймите меня неправильно. Есть рейсы, которые настолько плохи, что я тоже буду хлопать, но это не те рейсы, о которых я говорю. Я говорю о тех рейсах, которые проходят гладко от взлета до посадки, но некоторые люди все равно считают, что им нужно хлопать. Это не так», - рассказывает бортпроводница.

По ее мнению точно так же не нужно сразу вставать со своего места, как только колеса коснулись асфальта.

«Я обещаю, что вы не выйдете оттуда быстрее, более того, вы выйдете оттуда медленнее, потому что теперь вы находитесь на пути стюардесс, которые отпирают двери», - говорит она.

Сиерра также попросила пассажиров перестать приносить им подарки и подарочные карты.

«Раньше это был милый жест, но в последнее время люди начали думать, что это гарантирует им бесплатное повышение класса обслуживания или то, что мы будем добрее. И наконец, пожалуйста, не снимайте обувь во время полета - и не только потому, что никто не хочет чувствовать запах ваших ног. Оставьте обувь на время полета. Наши самолеты грязные», - добавила Сиерра.