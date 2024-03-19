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Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса трогательно поздравила его с 69-летием

Limon.ee
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Брис Уиллис и Эмма Хеминг.
Брис Уиллис и Эмма Хеминг. Фото: Shutterstock

Возлюбленная знаменитости показала его архивное фото с дочерью, пишет ТСН.

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса, который страдает деменцией, рассказала о празднике в их семье.

Сегодня, 19 марта, Брюс Уиллис отмечает свой день рождения. Звезде исполнилось 69 лет. Так, в своем фотоблоге его жена, модель Эмма Гемминг, посвятила ему поздравительный пост и рассказала об уникальных чертах возлюбленного. К тому же она поделилась архивной фотографией, на которой Брюс нежно обнимает свою младшую дочь Мейбл Рэй.

«Как и вы, мы его просто обожаем. То, чего вы можете не знать, но, возможно, представляете, как он окутывает вас своими объятиями – самое безопасное место во всем мире. Он настоящий джентльмен. Он так искренне делится своей любовью. Это его сила от природы. Уверяю, она такая нежная и так прекрасна. С днем рождения, любимый. Ты подарок, который продолжает отдавать любовь», – растрогала Эмма.

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