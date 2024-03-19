ПРОСТО ПШИК ⟩ В туалете Таллиннского автовокзала появилось устройство, которое не ожидаешь там увидеть

Люди поглядывают в сторону автомата с недоверием и ароматов вокруг не ощущается. Все проходят мимо.

Как оказалось, сама идея с автоматами, распыляющими на каждого желающего любимый, а может быть и не очень аромат, не нова.

Первые подобные устройства серийно выпускались в США в 50-х годах прошлого века. Однако известно, что автоматы-диспенсеры с духами существовали и раньше, в начале 20-го века.

Автомат работает очень просто: кидаешь монетку или прикладываешь карточку, выбираешь парфюм, подставляешь желаемую часть тела и жмешь на кнопку. Цена одного пшика – один евро.

Если рассматривать автомат на Таллиннском автовокзале, то выбор там следующий: три варианта мужского парфюма, один женский и один унисекс. Представлены бренды Chanel, Dior, Tom Ford и Valentino.

Оказалось, что такой автомат может приобрести или взять в аренду любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт компании, заполнить форму и после этого, как сказано на сайте, с вами свяжутся и предоставят более подробную информацию. Обещают, что такой автомат может стать источником пассивного дохода.

Заглянув в соцсети фирмы, можно обнаружить, что в Таллинне есть, как минимум, еще один такой автомат и находится он в порту.

На автомате есть наклейка с QR-кодом, просканировав его, открывается сайт с номером телефона, на который следует звонить в случае технических неполадок. Как оказалось, этот номер не действителен, поэтому получить больше информации не получилось. Мы также отправили письмо по указанному на сайте адресу электронной почты, чтобы узнать, кто занимается этими автоматами и каким образом выбираются ароматы для них. Ответ пока не был получен.