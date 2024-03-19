Вт, 19.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ПРОСТО ПОШУТИЛИ? ⟩ Мужчины, осквернившие фотографию девушки, отделались легким испугом из-за отсутствия подходящей статьи в законе

Кетлин Крузе
Copy
Фото: Erakogu

Мария родом из маленького городка в Эстонии и живет, казалось бы, обычной жизнью. Но в один прекрасный момент все это превратилось в кошмар.

«Было написано заявление в полицию, но самое болезненное для нее сегодня - это то, что мальчики не понесли наказания», - говорит мать 18-летней Марии (имя изменено, известно редакции). Ее сердце до сих пор отказывается в это все верить. «Репутация моей дочери благодаря двум идиотам была испорчена... И это еще мягко сказано», - говорит она.

Все началось с того, что друг молодого человека, который был очень близок к девушке, пришел к ней в гости и тайком взял ее фотографию с собой. Портретная фотография стала активно распространяться среди мальчиков.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх