ПРОСТО ПОШУТИЛИ? ⟩ Мужчины, осквернившие фотографию девушки, отделались легким испугом из-за отсутствия подходящей статьи в законе

Мария родом из маленького городка в Эстонии и живет, казалось бы, обычной жизнью. Но в один прекрасный момент все это превратилось в кошмар.
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«Было написано заявление в полицию, но самое болезненное для нее сегодня - это то, что мальчики не понесли наказания», - говорит мать 18-летней Марии (имя изменено, известно редакции). Ее сердце до сих пор отказывается в это все верить. «Репутация моей дочери благодаря двум идиотам была испорчена... И это еще мягко сказано», - говорит она.