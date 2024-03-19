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Дженнифер Лопес показалась в образе от украинского бренда

Limon.ee
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Дженнифер Лопес.
Дженнифер Лопес. Фото: Rick Gold/Capital Pictures / GOL/Capital Pictures

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в платье от украинского бренда, пишет Unian.

Она позировала в белом наряде с фатиновыми элементами от бренда «Lever Couture» на фотосессии к ее новому клипу «This Time Around». Соответствующую фотографию уже успели опубликовать в Instagram как украинская компания, так и сама Лопес.

«Джей Ло в LEVER COUTURE», - подписал украинский бренд.

Интересно, что это платье было представлено еще в 2022 году в коллекции под названием «Leleka» на Токийской Неделе моды.

К слову, этот украинский бренд также выбирают и другие известные звезды, в частности: Милла Йовович, Леди Гага, а недавно актриса Лиа Льюис была в платье от «Lever Couture» на кинопремии «Оскар».

Сама же Джей Ло не впервые появилась в наряде от украинских дизайнеров. Ранее она была в свадебном платье от дизайнера Ивана Фролова в клипе на композицию «Can't Get Enough».

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Новый образ Джей Ло активно начали комментировать в сети и делать ей немало комплиментов:

  • «Красавица»
  • «Прекрасная женщина»
  • «Она становится все лучше и лучше»
  • «Богиня»
  • «Такая впечатляющая Дженнифер».
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