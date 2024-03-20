Отношения не всегда складываются так, как мы того хотим, а расставание и вовсе бывает очень болезненным. В такой ситуации оказался Олег, который некоторое время назад разошелся с женой, с которой они воспитывают маленького ребенка.
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Обеспокоенный таллиннец: бывшая жена хочет, чтобы я содержал не только ребенка, но и ее. Законно ли это?
Житель Таллинна Олег (имя изменено, известно редакции) рассказал, что бывшая жена в ходе одной из ссор сказала, что будет требовать с него алименты не только для их полуторагодовалого ребенка, но и для себя.