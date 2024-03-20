Обеспокоенный таллиннец: бывшая жена хочет, чтобы я содержал не только ребенка, но и ее. Законно ли это?

Житель Таллинна Олег (имя изменено, известно редакции) рассказал, что бывшая жена в ходе одной из ссор сказала, что будет требовать с него алименты не только для их полуторагодовалого ребенка, но и для себя.

«Мы расстались не на очень хорошей ноте, но я думал, что со временем отношения наладятся, чтобы растить ребенка в нормальной среде», - рассказывает Олег. «Она говорит, что есть закон, обязывающий отца содержать и бывшую жену, если у них есть ребенок до 3-х лет. Грозится, что будет требовать содержания и для себя. Действительно ли это так и что это значит для меня?» - задается вопросом он.