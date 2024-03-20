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Обеспокоенный таллиннец: бывшая жена хочет, чтобы я содержал не только ребенка, но и ее. Законно ли это?

Влада Лаевалинд
, репортер
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Расстроенный отец. Фото иллюстративное.
Расстроенный отец. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Отношения не всегда складываются так, как мы того хотим, а расставание и вовсе бывает очень болезненным. В такой ситуации оказался Олег, который некоторое время назад разошелся с женой, с которой они воспитывают маленького ребенка. 

Житель Таллинна Олег (имя изменено, известно редакции) рассказал, что бывшая жена в ходе одной из ссор сказала, что будет требовать с него алименты не только для их полуторагодовалого ребенка, но и для себя.

«Мы расстались не на очень хорошей ноте, но я думал, что со временем отношения наладятся, чтобы растить ребенка в нормальной среде», - рассказывает Олег. «Она говорит, что есть закон, обязывающий отца содержать и бывшую жену, если у них есть ребенок до 3-х лет. Грозится, что будет требовать содержания и для себя. Действительно ли это так и что это значит для меня?» - задается вопросом он.

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