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Туристы рассказали, какие книги вдохновили их на путешествия

Limon.ee
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Дубровник. Иллюстративное фото.
Дубровник. Иллюстративное фото. Фото: Benny Marty/Shutterstock

Более 60% опрошенных признались, что место из книги в реальности оказалось даже лучше, чем ожидалось, пишет Unian.

Вы наверняка не раз слышали, что многие туристы выбирают для отдыха места, которые они увидели в фильмах или сериалах. Фанаты «Властелина колец» мечтают посетить Новую Зеландию, а хорватский Дубровник начал пользоваться бешеной популярностью после выхода сериала «Игра престолов».

Однако также для многих путешественников источниками вдохновения для будущих поездок стали книги. Согласно результатам опроса Jet2holidays, проведенного среди 2 тысяч британцев, каждый четвертый турист именно таким образом хотя бы раз в жизни выбирал место для отдыха, пишет The Sun.

«Чаще всего вдохновением для отпуска служит просмотр фильмов или сериалов. Но мы были удивлены, увидев, как у многих людей возникло желание отправиться куда-нибудь из-за прочитанной книги, в которой нет визуального представления страны или города, где разворачиваются события», – отметил представитель компании Jet2holidays.

Среди причин посещения места, о котором они прочитали в книги, участники опроса назвали желание увидеть, как оно выглядит в реальной жизни (46%), узнать больше об этом месте (32%) и поставить галочку в своем списке желаний (15%).

При этом 62% из тех, кто совершил такое путешествие, были приятно удивлены, обнаружив, что место из книги в реальной жизни оказалось лучше, чем ожидалось.

Оказавшись там, половина исследовала достопримечательности, а 25% останавливались в помещениях, упомянутых в книгах. 27% даже записывались на профессиональную экскурсию по некоторым направлениям, о которых они читали, свидетельствуют данные OnePoll.com.

Также выяснилось, что те, кто отправился в отпуск в то или иное место после прочтения о нем в книге, совершили в среднем три поездки, связанные с ней, причем 15% забронировали поездку на следующий день после того, как закончили ее читать. При этом у 17% опрошенных есть список из пяти мест, которые они хотели бы посетить в будущем, основанный на прочтенных романах.

Самой популярной книгой, побудившей британцев путешествовать, стали мемуары американской писательницы Фрэнсис Мэйес «Под солнцем Тосканы», выпущенные в 1996 году. Именно после прочтения этого романа они захотели посетить этот регион Италии. К слову, в 2003 году также вышел одноименной фильм с Дайан Лейн в главной роли, еще больше привлекший место к Тоскане.

Вторую и третью строчку занял греческий остров Корфу, описанный в романе «Моя семья и другие животные» и трилогии «Корфу» британского писателя-анималиста Джеральда Даррелла.

Четвертая и пятая строчка в опросе достались романам американского писателя Дэна Брауна – «Код да Винчи» (Париж, Франция) и «Ангелы и демоны» (Рим, Италия). В 2006 и 2009 годах по романам были сняты фильмы с Томом Хэнксом в главной роли.

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