Туристы рассказали, какие книги вдохновили их на путешествия

Вы наверняка не раз слышали, что многие туристы выбирают для отдыха места, которые они увидели в фильмах или сериалах. Фанаты «Властелина колец» мечтают посетить Новую Зеландию, а хорватский Дубровник начал пользоваться бешеной популярностью после выхода сериала «Игра престолов».

Однако также для многих путешественников источниками вдохновения для будущих поездок стали книги. Согласно результатам опроса Jet2holidays, проведенного среди 2 тысяч британцев, каждый четвертый турист именно таким образом хотя бы раз в жизни выбирал место для отдыха, пишет The Sun.

«Чаще всего вдохновением для отпуска служит просмотр фильмов или сериалов. Но мы были удивлены, увидев, как у многих людей возникло желание отправиться куда-нибудь из-за прочитанной книги, в которой нет визуального представления страны или города, где разворачиваются события», – отметил представитель компании Jet2holidays.

Среди причин посещения места, о котором они прочитали в книги, участники опроса назвали желание увидеть, как оно выглядит в реальной жизни (46%), узнать больше об этом месте (32%) и поставить галочку в своем списке желаний (15%).

При этом 62% из тех, кто совершил такое путешествие, были приятно удивлены, обнаружив, что место из книги в реальной жизни оказалось лучше, чем ожидалось.