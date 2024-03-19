Если король Карл III умрет: кто станет наследником и что будет с королевой Камиллой

Король Карл ІІІ, который болеет раком, уже немолод. Ему 75 лет. И хоть он из семьи долгожителей, – его отец и мать скончались в 99 и 96 лет соответственно, – возникает вопрос, что произойдет, если он умрет. Масла в огонь подлили и внезапные слухи о том, что это уже произошло. На фоне кризиса в Букингемском дворце, поклонники королевской семьи забеспокоились. Фокус разобрался, что же будет, если операция «Мост Менай» – план на случай смерти монарха, вступит в силу.

Волна слухов о смерти Карла ІІІ, который стал королем только осенью 2022 года, после смерти его матери Елизаветы ІІ, появилась в соцсетях после обеда 18 марта. Ни Букингемский дворец, ни британские СМИ такую информацию не распространяли. Позже посольство Великобритании в Украине опровергло все слухи, отметив, что сообщение о смерти короля Карла III является фейком.

Коронация Карла III. Фото: Getty Images

К счастью, никакой интриги с наследником не будет. На престол сядет его старший сын Уильям, который сейчас носит титул принца Уэльского, традиционно присваиваемый наследникам британского престола.

Наследники короля Чарльза

Принц Уильям является старшим сыном короля Чарльза III и Дианы, принцессы Уэльской. Он родился 21 июня 1982 года в госпитале Святой Марии и был первым наследником престола, родившегося не в королевском дворце.

Принц Уильям со своим отцом. Фото: Jane Barlow