Строитель обнаружил спрятанную в крыше записку 1941 года с советами для будущих поколений

Он не ожидал, что, начиная свой рабочий день, встретит рукописную записку, написанную более 80 лет назад. Но во время работы над церковью Святого Иакова в Антверпене, Бельгия, он нашел стратегически размещенную спичечную коробку, которая была вмонтирована в свисавший с потолка орнамент, пишет Mirror .

Ее подписали четверо мужчин: Джон Янссен, Юл Гизелинк, Луи Шантрейн и Юл Ван Хэмельдонк, объясняющие, что работали над этим же потолком 82 года назад. Сообщение, написанное на обратной стороне рабочего купона, переводится: «Когда этот потолок нужно будет раскрашивать снова, нас уже не будет на этой земле. Мы должны сказать следующим поколениям, что у нас не было счастливой жизни. Мы пережили две войны. Одну в 1914 году и одну в 1940-м, это что-то значит? Мы работаем здесь, едва не умирая с голоду, они требуют от нас копейки за почти полное отсутствие еды. Я хочу дать совет следующим поколениям на случай, если придет другая война. Имейте достаточное количество пищи в избытке: рис, кофе, муку, табак, зерно, пшеницу, чтобы выжить. Наслаждайтесь жизнью на полную и, если нужно, возьмите другую жену. Из тех, кто женат: Берегите свой дом! Салют, мужчины!».