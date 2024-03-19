ПРОСТО СЛУХИ? ⟩ «За собакой гнались на квадроцикле!» Появилась новая информация по делу о брошенном в Сууре-Ляхтру младенце

«Я не мог больше держать эту информацию в тайне». В понедельник вечером портал Elu24 получил сообщение о том, что полиция сумела выйти на след матери погибшего младенца, найденного в Сууре-Ляхтру. Эсто произошло благодаря записи с камеры наблюдения, в которой, по словам источника, сыграла свою роль и собака, принадлежащая семье.