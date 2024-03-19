«Я не мог больше держать эту информацию в тайне». В понедельник вечером портал Elu24 получил сообщение о том, что полиция сумела выйти на след матери погибшего младенца, найденного в Сууре-Ляхтру. Эсто произошло благодаря записи с камеры наблюдения, в которой, по словам источника, сыграла свою роль и собака, принадлежащая семье.
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ПРОСТО СЛУХИ? ⟩ «За собакой гнались на квадроцикле!» Появилась новая информация по делу о брошенном в Сууре-Ляхтру младенце
В течение нескольких дней местные жители распространяют новые слухи относительно истории о мертвом младенце, найденном в Сууре-Ляхтру. В понедельник вечером, 18 марта, в редакцию Elu24 поступила соответствующая информация.