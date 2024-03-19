В понедельник вечером студию Ringvaade посетили Яан-младший и Кунтер Тятте, сыновья эстонского драматурга, актера и певца Яана Тятте, которому скоро исполнится 60 лет. «У моего отца есть круг знакомых, которые дали мне гораздо больше возможностей в жизни», – заявил он.
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Сыновья эстонского драматурга и музыканта Яана Тятте дали интервью ко дню его 60-летия
На вопрос, каково расти в тени такого известного и талантливого отца, Яан Тятте-младший ответил: «Я думаю, что в конце концов это не только тень, но и свет. С одной стороны, да, есть такое, что я не могу стать музыкантом с такой известостью, как у него, но, возможно, это тоже небольшая привилегия».