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Сыновья эстонского драматурга и музыканта Яана Тятте дали интервью ко дню его 60-летия

Limon.ee
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Скриншот из телепередачи.
Скриншот из телепередачи. Фото: Kuvatõmmis saatest

В понедельник вечером студию Ringvaade посетили Яан-младший и Кунтер Тятте, сыновья эстонского драматурга, актера и певца Яана Тятте, которому скоро исполнится 60 лет. «У моего отца есть круг знакомых, которые дали мне гораздо больше возможностей в жизни», – заявил он.

На вопрос, каково расти в тени такого известного и талантливого отца, Яан Тятте-младший ответил: «Я думаю, что в конце концов это не только тень, но и свет. С одной стороны, да, есть такое, что я не могу стать музыкантом с такой известостью, как у него, но, возможно, это тоже небольшая привилегия».

Кунтер рассказал, что ему музыкальный талант обошел его стороной. «Учителя музыки всегда разочаровывались, когда впервые заставляли меня петь… У моего отца есть круг знакомых, которые дали мне гораздо больше возможностей в жизни».

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