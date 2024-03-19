Телефонные мошенники не перестают искать новые схемы для проворачивания своих дел, а некоторые жители Эстонии все еще попадаются на их уловки. Читательница портала Limon.ee 18 марта получила странный звонок, о котором сообщила редакции.
«НОМЕР БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАН!» ⟩ Мошенники от имени Tele2 нашли новый способ нажиться на жителях Эстонии
Жительница Таллинна Лариса рассказала, что обычно не берет трубку с незнакомого номера, но в понедельник, 18 марта, почему-то решила ответить на звонок.
«Мне поступило три звонка подряд, но только после разговора я заметила, что все они были с разных номеров, - рассказывает Лариса. - На третий раз я решила ответить, потому что подумала, что это может звонить ребенок с телефона одноклассника».
Но то, что она услышала на другом конце провода, ее сильно удивило: «Молодой человек поздоровался на чистом русском языке и назвал меня по имени. Он представился сотрудником фирмы Tele2 по имени Дмитрий. Сомнения возникли сразу, но немного сбило с толку то, что я действительно являюсь клиентом именно этой фирмы».
Лариса говорит, что молодой человек сказал, якобы у нее истекает срок действия телефонного номера и он будет заблокирован. И вот тут она поняла - это точно мошенник. «Дело в том, что на моем имени в Tele2 три номера, а как может закончится срок действия номера, которым постоянно пользуются, я вовсе не представляю».
Жительница Таллинна быстро прервала разговор, сказав, что у нее сейчас нет времени продолжать беседу, и поспешила дозвониться в службу поддержки клиентов. Но очередь в телефонной службе оказалась очень долгой - по словам Ларисы, она прождала на линии около пяти минут.
Мы обратились в Tele2, чтобы узнать, действительно ли речь идет о новой схеме мошенников. Специалист по IT-безопасности Tele2 Eesti Трийн Палтс говорит, что речь действительно идет о мошенничестве.
«В ходе этой схемы людям звонят от имени Tele2 и приглашают в наш офис, потому что срок действия пакета заканчивается, а номер вот-вот будет заблокирован. Tele2 не совершает таких звонков! Приезжать в представительство по указанным причинам не нужно», - объясняет Палтс.
Она добавила, что сотрудники Tele2 предупредили своих клиентов в социальных сетях и благодарят за освещение этой темы в прессе.
По словам специалиста по IT-безопасности Tele2 Eesti, подобные звонки обычно являются частью стратегии социальной манипуляции, направленной на то, чтобы заставить жертву действовать в спешке и страхе, чтобы у нее не было времени спокойно проанализировать ситуацию или обратиться к оператору связи по официальным каналам.
Трийн Палтс также дала несколько советов о том, как действовать в этой ситуации:
- Никогда не сообщайте звонящему личную информацию, особенно пароли, данные банковского счета или личный код.
- Проверьте личность звонящего: если он утверждает, что является представителем вашего поставщика услуг, попросите его предоставить информацию, которую можете знать только вы и ваш поставщик услуг. Затем положите трубку и свяжитесь с поставщиком услуг по официальному контакту, чтобы сообщить о звонке и проверить его достоверность.
- Предупредите других: если вы обнаружили мошенничество, предупредите о нем других, разместив информацию в социальных сетях или рассказав друзьям и родственникам. Это поможет сократить число жертв мошенничества.
- Важно помнить, что официальные поставщики услуг никогда не будут просить вас принять срочные меры или поделиться личной информацией по телефону!