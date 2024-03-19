«НОМЕР БУДЕТ ЗАБЛОКИРОВАН!» ⟩ Мошенники от имени Tele2 нашли новый способ нажиться на жителях Эстонии

Жительница Таллинна Лариса рассказала, что обычно не берет трубку с незнакомого номера, но в понедельник, 18 марта, почему-то решила ответить на звонок.

«Мне поступило три звонка подряд, но только после разговора я заметила, что все они были с разных номеров, - рассказывает Лариса. - На третий раз я решила ответить, потому что подумала, что это может звонить ребенок с телефона одноклассника».

Но то, что она услышала на другом конце провода, ее сильно удивило: «Молодой человек поздоровался на чистом русском языке и назвал меня по имени. Он представился сотрудником фирмы Tele2 по имени Дмитрий. Сомнения возникли сразу, но немного сбило с толку то, что я действительно являюсь клиентом именно этой фирмы».

Лариса говорит, что молодой человек сказал, якобы у нее истекает срок действия телефонного номера и он будет заблокирован. И вот тут она поняла - это точно мошенник. «Дело в том, что на моем имени в Tele2 три номера, а как может закончится срок действия номера, которым постоянно пользуются, я вовсе не представляю».

Жительница Таллинна быстро прервала разговор, сказав, что у нее сейчас нет времени продолжать беседу, и поспешила дозвониться в службу поддержки клиентов. Но очередь в телефонной службе оказалась очень долгой - по словам Ларисы, она прождала на линии около пяти минут.