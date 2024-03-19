Берегите своих питомцев: породы собак, которых похищают чаще всего

Стаффордширский бультерьер. Популярность породы в последние годы резко возросла, и теперь она вошла в топ-10 самых распространенных собак. Это любимая цель воров, на которую приходится более четверти всех краж собак.

Чихуахуа. Самая маленькая собака в мире также является одной из самых часто похищаемых. На крошечных чихуахуа приходится 12% всех краж.

Французский бульдог. Уступая по популярности только лабрадору-ретриверу, французский бульдог является объектом 10% всех краж собак.

Немецкая овчарка. К сожалению, немецкая овчарка пользуется такой же популярностью среди преступников, как и среди полицейских, которые используют таких собак для розыска тех самых правонарушителей.

Американский бульдог. Завершает пятерку наиболее часто похищаемых собак великолепный американский бульдог.

Сибирский хаски, который предназначен таскать упряжки в ледяной тундре, является одной из самых требовательных собак. Но, похоже, это не останавливает воров.

Джек-рассел-терьер. Эти любознательные собаки относительно недорогие, но очень популярны.

Кокер-спаниель. Тоже является частой целью для похитителей собак.

Померанский шпиц. Эта собака для многих людей является идеальным воплощением «болонки», но, к сожалению, их часто крадут.

Мопс. Еще одна собака, которая, кажется, стала популярной как среди любителей собак, так и среди преступников.