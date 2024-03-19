Данные Клуба собаководов Великобритании показывают, что количество владельцев собак резко возросло во время глобальной пандемии и связанных с ней ограничений, и нет никаких признаков того, что они снизятся: около трети семей имеют хотя бы одну собаку, сообщает Scotsman.
Берегите своих питомцев: породы собак, которых похищают чаще всего
Охранная компания ADT составила отчет о кражах домашних животных, используя данные о кражах собак, поступившие в полицию по всей Великобритании, чтобы узнать, каких щенков чаще всего похищают.
Большинство собак, которых держат дома жители городов, относятся к племенным породам, что заметно отличает их от квартирных котов, среди которых доля «беспородных» достаточно велика. Поэтому спрос на породистых собак сказывается и на их ценах: щенки могут стоить сотни, а иногда тысячи долларов.
К сожалению, преступники это давно поняли, поэтому щенки дорогих пород часто становятся объектами краж. Если вы являетесь владельцем дорогого щенка, который еще не в том возрасте, чтобы защитить даже себя самого, будьте внимательны. Издание Scotsman составило список из 11 собачьих пород, представители которых чаще всего становятся жертвами похищений. И хотя статистика происходит из Великобритании, общие тенденции сохраняются и в Украине.
Итак, вот породы собак, которых похищают чаще всего:
Стаффордширский бультерьер. Популярность породы в последние годы резко возросла, и теперь она вошла в топ-10 самых распространенных собак. Это любимая цель воров, на которую приходится более четверти всех краж собак.
Чихуахуа. Самая маленькая собака в мире также является одной из самых часто похищаемых. На крошечных чихуахуа приходится 12% всех краж.
Французский бульдог. Уступая по популярности только лабрадору-ретриверу, французский бульдог является объектом 10% всех краж собак.
Немецкая овчарка. К сожалению, немецкая овчарка пользуется такой же популярностью среди преступников, как и среди полицейских, которые используют таких собак для розыска тех самых правонарушителей.
Американский бульдог. Завершает пятерку наиболее часто похищаемых собак великолепный американский бульдог.
Сибирский хаски, который предназначен таскать упряжки в ледяной тундре, является одной из самых требовательных собак. Но, похоже, это не останавливает воров.
Джек-рассел-терьер. Эти любознательные собаки относительно недорогие, но очень популярны.
Кокер-спаниель. Тоже является частой целью для похитителей собак.
Померанский шпиц. Эта собака для многих людей является идеальным воплощением «болонки», но, к сожалению, их часто крадут.
Мопс. Еще одна собака, которая, кажется, стала популярной как среди любителей собак, так и среди преступников.
Лабрадор-ретривер. Возможно, является самой популярной собакой в мире. Поэтому и воры тоже не обходят ее вниманием.