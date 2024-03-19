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Берегите своих питомцев: породы собак, которых похищают чаще всего

Limon.ee
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Фото: Sinseeho/Shutterstock

Данные Клуба собаководов Великобритании показывают, что количество владельцев собак резко возросло во время глобальной пандемии и связанных с ней ограничений, и нет никаких признаков того, что они снизятся: около трети семей имеют хотя бы одну собаку, сообщает Scotsman

Охранная компания ADT составила отчет о кражах домашних животных, используя данные о кражах собак, поступившие в полицию по всей Великобритании, чтобы узнать, каких щенков чаще всего похищают.

Большинство собак, которых держат дома жители городов, относятся к племенным породам, что заметно отличает их от квартирных котов, среди которых доля «беспородных» достаточно велика. Поэтому спрос на породистых собак сказывается и на их ценах: щенки могут стоить сотни, а иногда тысячи долларов.

К сожалению, преступники это давно поняли, поэтому щенки дорогих пород часто становятся объектами краж. Если вы являетесь владельцем дорогого щенка, который еще не в том возрасте, чтобы защитить даже себя самого, будьте внимательны. Издание Scotsman составило список из 11 собачьих пород, представители которых чаще всего становятся жертвами похищений. И хотя статистика происходит из Великобритании, общие тенденции сохраняются и в Украине.

Итак, вот породы собак, которых похищают чаще всего:

  1. Стаффордширский бультерьер. Популярность породы в последние годы резко возросла, и теперь она вошла в топ-10 самых распространенных собак. Это любимая цель воров, на которую приходится более четверти всех краж собак.

  2. Чихуахуа. Самая маленькая собака в мире также является одной из самых часто похищаемых. На крошечных чихуахуа приходится 12% всех краж.

  3. Французский бульдог. Уступая по популярности только лабрадору-ретриверу, французский бульдог является объектом 10% всех краж собак.

  4. Немецкая овчарка. К сожалению, немецкая овчарка пользуется такой же популярностью среди преступников, как и среди полицейских, которые используют таких собак для розыска тех самых правонарушителей.

  5. Американский бульдог. Завершает пятерку наиболее часто похищаемых собак великолепный американский бульдог.

  6. Сибирский хаски, который предназначен таскать упряжки в ледяной тундре, является одной из самых требовательных собак. Но, похоже, это не останавливает воров.

  7. Джек-рассел-терьер. Эти любознательные собаки относительно недорогие, но очень популярны.

  8. Кокер-спаниель. Тоже является частой целью для похитителей собак.

  9. Померанский шпиц. Эта собака для многих людей является идеальным воплощением «болонки», но, к сожалению, их часто крадут.

  10. Мопс. Еще одна собака, которая, кажется, стала популярной как среди любителей собак, так и среди преступников.

  11. Лабрадор-ретривер. Возможно, является самой популярной собакой в мире. Поэтому и воры тоже не обходят ее вниманием.

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