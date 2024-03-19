СМОТРИТЕ ⟩ Новое видео с Кейт Миддлтон не помогло королевской семье опровергнуть слухи: «Это даже не Уильям!»

Любители теорий заговора могут снова успокоиться, поскольку слухи об исчезновении принцессы Уэльской из поля зрения общественности были развеяны в субботу, 16 марта. В этот день принц Уильям и Кейт посетили местную ферму, и видео, снятое очевидцем, поставило жирную точку. Некоторым этого показалось мало, и нашлись даже те, кто утверждает, что женщина на видео - не Кэтрин.
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Похоже, что недели спекуляций вокруг принцессы Кэтрин, раздуваемых любителями теорий заговора, уже позади. Несмотря на то, что королевский дворец не очень гладко подвел черту под слухами, для некоторых даже видеодоказательства оказалось недостаточно.