СМОТРИТЕ ⟩ Новое видео с Кейт Миддлтон не помогло королевской семье опровергнуть слухи: «Это даже не Уильям!»

Любители теорий заговора могут снова успокоиться, поскольку слухи об исчезновении принцессы Уэльской из поля зрения общественности были развеяны в субботу, 16 марта. В этот день принц Уильям и Кейт посетили местную ферму, и видео, снятое очевидцем, поставило жирную точку. Некоторым этого показалось мало, и нашлись даже те, кто утверждает, что женщина на видео - не Кэтрин.