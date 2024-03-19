«Начал орать и тыкать пальцем!» Известную украинскую актрису возмутило поведение таксиста в Польше

Вместе с ней в автомобиле были и другие пассажиры, которые внезапно начали спорить с водителем. Изначально Тышкевич не поняла о чем речь, ведь не владеет польским языком. Поэтому она обратилась к девушкам на английском и выяснила, в чем причина их скандала с водителем.

По словам актрисы, водитель начал гневно высказываться в ее адрес и адрес Украины, а девушки-пассажирки не разделили мнение мужчины и вступили с ним в спор.

«Он начал орать и тыкать пальцем на меня, там уже пошли понятные мне слова, типа "к*рва украинская" и другой мат. Я обратилась к девушкам на английском, они объяснили, что тот неважно высказался об Украине и лично обо мне, доволен, что языка я не понимаю, и надеялся, что польки разделят его взгляды, но они встали в мою защиту», - рассказала актриса.

Она добавила, что водитель даже угрожал высадить их посреди дороги, однако, к счастью, этого все-таки не произошло.

«Мы добрались целыми и невредимыми. Но могло быть совсем не так, потому что агрессия поляка ужаснула нас всех. Он обвинял меня во всем. Лютая ненависть к украинцам…», - добавила Тышкевич.