Клубничное варенье: Шакира опровергла слухи о том, как она обнаружила измены Жерара Пике

Звезда сцены и испанский футболист разошлись в июне 2022 года. Они являются родителями двух сыновей: Милана, 11 лет, и Саши, 9 лет.

После разрыва с певицей Пике закрутил роман со студенткой Кларой Чиа Марти. Сообщалось, что с ней он и изменял бывшей возлюбленной.

Дополнительными предположениями об инциденте с вареньем стал музыкальный клип на сингл колумбийской певицы Te Felicito, совместный с Рау Алехандро, в апреле 2022 года.

В видео Шакира рыскала в своем холодильнике, что вызвало предположения относительно потенциальных намеков, которые она делала перед окончанием своих отношений с Пике.

Испанское телешоу Socialite первым сообщило об инциденте с вареньем, ссылаясь на интервью с Шакирой. Впрочем, сейчас она опровергает эти домыслы.