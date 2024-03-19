47-летняя колумбийская певица Шакира призналась, что это неправда, что конец ее 11-летних отношений с давним партнером Жераром Пике (37), произошел после того, как она обнаружила открытую банку клубничного варенья, которое в их доме любила только артистка. Об этом пишет Фокус, ссылаясь на Sunday Times.
Клубничное варенье: Шакира опровергла слухи о том, как она обнаружила измены Жерара Пике
Звезда сцены и испанский футболист разошлись в июне 2022 года. Они являются родителями двух сыновей: Милана, 11 лет, и Саши, 9 лет.
После разрыва с певицей Пике закрутил роман со студенткой Кларой Чиа Марти. Сообщалось, что с ней он и изменял бывшей возлюбленной.
Дополнительными предположениями об инциденте с вареньем стал музыкальный клип на сингл колумбийской певицы Te Felicito, совместный с Рау Алехандро, в апреле 2022 года.
В видео Шакира рыскала в своем холодильнике, что вызвало предположения относительно потенциальных намеков, которые она делала перед окончанием своих отношений с Пике.
Испанское телешоу Socialite первым сообщило об инциденте с вареньем, ссылаясь на интервью с Шакирой. Впрочем, сейчас она опровергает эти домыслы.