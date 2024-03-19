Будет сидеть в карете, а не верхом на лошади: Карл III строит планы на день рождения на фоне слухов о смерти

Букингемский дворец опроверг сообщения о смерти короля. Более того появились новости о планах Карла III на так называемый официальный день рождения. Праздник состоится 15 июня, несмотря на то, что монарх в действительности родился в ноябре.

Данная традиция сложилась еще в XVIII веке. Все правители Британии отмечают день рождения дважды, если появились на свет в не самый благоприятный для масштабных торжеств сезон. Праздник получил название Trooping the Colour и сопровождается пышным парадом королевской гвардии.

Король Великобритании Карл III. Фото: Andrew Parsons

Возглавляет шествие по традиции действующий монарх. В прошлом году, как и полагается, Карл III ехал верхом на лошади. Однако в связи с серьезным диагнозом во дворце хотят пересмотреть порядок его действий.

По словам инсайдеров, онкобольной Карл III поедет вместе с остальными членами семьи в карете. А наблюдать за маршем и пролетом вооруженных войск он будет, как и прежде, с балкона. Говорят, король полон решимости присутствовать на своем дне рождения, хотя и проходит амбулаторное лечение.

Король Великобритании Карл III. Фото: Adrian Dennis

«В дневнике упоминается ряд ключевых событий, которые Его Величество хотел бы посетить, и это первое в списке», - делится источник.

Присутствие же Миддлтон, чье здоровье в последнее время тоже вызывает много беспокойств и сплетен, пока остается под вопросом. На Trooping the Colour у принцессы Уэльской особенная обязанность - она должна произвести осмотр войск. Два года назад Кейт получила титул почетного полковника Ирландского гвардейского полка, который ранее носил принц Уильям.

Напомним, что Миддлтон уже пропустила празднование Дня Содружества. Говорят, принцесса якобы была в автомобиле вместе с супругом, но так и не зашла вместе с ним в Вестминстерское аббатство. Карл III также предпочел остаться под присмотром врачей. 75-летний король ограничился лишь видеопоздравлением.