Всего на конкурсе модного шоу ERKI в этом году было представлено 25 работ, среди которых учавствовали дизайнеры из Эстонии, Литвы и Украины. Среди представленных проектов предварительное жюри в составе 13 человек отобрало те коллекции, которые будут представлены 18 июня на сцене модного шоу ERKI, созданного студентами Эстонской академии художеств, пишет Elu24.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены финалисты эстонского модного шоу ERKI этого года
В предварительное жюри вошли эстонские модельеры Лилли Яхило, Айвар Антонио Лятт, Кятлин Киккас и Анника Кийдрон, модельер и стилист Силле Рандвиир, художник по аксессуарам и преподаватель Эстонской академии художеств Кристиина Нурк, художник по живописи и инсталляции Кристи Конги, художник по костюмам Кярт Оявее, модельер Эли Каргоя, модельер и бывшая победительница ERKI Карин Креэк, художница Марита Лийвак, основательница интернет-журнала Portail Алёна Ээсмаа и прошлогодний член команды организаторов ERKI Анна Лютер.
По словам стилиста и модельера Силле Рандвийр, было приятно увидеть коллекции с другим дизайном, основанным не только на трендах. Рандвийр хотел бы увидеть процесс создания модных рисунков и источники идей для произведений искусства. «Я не считаю, что обязательно нужно уметь рисовать, но выступление перед предварительным жюри важно для понимания возможного конечного результата и качества коллекции». При этом Рандвийр рекомендует дизайнерам проконсультироваться со стилистом, чей взгляд придаст коллекции свежий вид, чего дизайнеру, постоянно находящемуся в творческом процессе, может быть не под силу добиться самостоятельно.
Анника Киидрон, двукратная победительница модного шоу ERKI, порадовалась тому, что и на этот раз на конкурс было представлено много выдающихся и индивидуальный творений. «Мощные концепции и чувственная гармония цвета и текстуры. Возникающие образы были актуальны и интересны». Киидрон особенно интересовался экспериментами с материалами, ожидающими переработки. Она добавила, что при выборе не ориентировалась на отдельные вспышки в коллекциях, а искал красноречивые и вдохновляющие целые.
По решению предварительного жюри в этот раз свои коллекции на модном дворе ERKI смогут представить (в любом порядке):
- Катарии на Септер «AIA»
- Майро Мониторинг «FILO»
- Алиса Пяртельпоэг «OF SCARCITY»
- Кристина Оя «I WAS LOST»
- Полина Оёпик «IN THE CRADLE OF EMBRACE»
- Арминас Римкус «Save our souls»
- Яагуп Каив «DECLINING HUMANITY»
- Индия Мария Эмилия Кийслер «KOHALIK TULNUKAS»
- Меели Комбе «mullu»
- Бриттен Пэрксон «Harmony and discord»
- Джоан-Элен Сырмус «Frame of mind»
- Анна Абросимова и Хелина Рауд «Fallen Angel»
- Хелен Табла «Soilpiercer»
- Анна-Мария Бекетова «ECHOES OF CONCEALMENT»
- Лада Мачкова, Лея Гартманнова «TEXTILANA»
- Грете Кангро и Кристиина Йоханна Хилтуне «MISS PARLAMENT 2024»
Ежегодно ERKI удивляет публику интересной и актуальной подборкой тем. Шоу моды ERKI 2024 предложил зрителям опыт, заставляющий задуматься, касаясь границ между реальным миром и иллюзиями.
Шоу моды ERKI пройдет 18 июня в главном здании Эстонской академии художеств, где встретятся как профессионалы своего дела, так и те, кто интересуется отечественной модой. Добро пожаловать!