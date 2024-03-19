ГАЛЕРЕЯ ⟩ Объявлены финалисты эстонского модного шоу ERKI этого года

В предварительное жюри вошли эстонские модельеры Лилли Яхило, Айвар Антонио Лятт, Кятлин Киккас и Анника Кийдрон, модельер и стилист Силле Рандвиир, художник по аксессуарам и преподаватель Эстонской академии художеств Кристиина Нурк, художник по живописи и инсталляции Кристи Конги, художник по костюмам Кярт Оявее, модельер Эли Каргоя, модельер и бывшая победительница ERKI Карин Креэк, художница Марита Лийвак, основательница интернет-журнала Portail Алёна Ээсмаа и прошлогодний член команды организаторов ERKI Анна Лютер.

По словам стилиста и модельера Силле Рандвийр, было приятно увидеть коллекции с другим дизайном, основанным не только на трендах. Рандвийр хотел бы увидеть процесс создания модных рисунков и источники идей для произведений искусства. «Я не считаю, что обязательно нужно уметь рисовать, но выступление перед предварительным жюри важно для понимания возможного конечного результата и качества коллекции». При этом Рандвийр рекомендует дизайнерам проконсультироваться со стилистом, чей взгляд придаст коллекции свежий вид, чего дизайнеру, постоянно находящемуся в творческом процессе, может быть не под силу добиться самостоятельно.

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