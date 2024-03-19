ФОТО ⟩ По пути в США Каллас потеряла свой гардероб, пришлось проявить изобретательность

На минувших выходных премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с президентом США Джо Байденом на торжественном ужине в Вашингтоне, а через несколько дней поделилась двумя фотографиями с этой встречи. Каллас также рассказала, что ее визит в США начался с неожиданной неприятности.
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Кая Каллас встретилась с президентом США Джо Байденом на торжественном ужине в субботу вечером, сообщает Postimees. В ходе беседы речь шла о поддержке Украины, безопасности и предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне. Разговор состоялся на ежегодном ужине Gridiron, на котором Каллас присутствовала в качестве почетного гостя.