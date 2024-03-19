Илон Маск признался, что страдает от депрессии и принимает лекарства

Известный бизнесмен из США, владелец соцсети X и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что время от времени страдает от депрессии. Также он признался, что принимает лекарства. Об этом он заявил во время беседы с бывшим ведущим канала CNN Доном Лемоном.

По признанию Маска, периодически он переживает «негативное химическое состояние, вроде депрессии». «Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями», – сказал бизнесмен.

По его словам, он справляется с депрессией приемом кетамина раз в две недели.

На этот препарат у Маска есть рецепт. Он подчеркнул, что не злоупотребляет с приемом препаратов.

«Если принять слишком много кетамина, невозможно будет выполнять свою работу. У меня много работы», – объяснил он.