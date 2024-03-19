«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру

В последний раз исполнитель давал большие концерты около пяти лет назад. Тогда казалось, что он находится в прекрасной физической форме, но спустя какое-то время Леонтьев понял, что пора уходить с большой сцены.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Питере и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», - так артист объяснил свое решение.

Певец искренне поблагодарил поклонников за поддержку и добрые слова. «Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все», - лаконично отметил он.