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«Мой жанр не терпит дряхлости»: Валерий Леонтьев завершил музыкальную карьеру

Limon.ee
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Валерий Леонтьев.
Валерий Леонтьев. Фото: Vyacheslav Prokofyev

19 марта артисту исполнилось 75 лет. В канун юбилея Валерий Леонтьев наконец сделал официальное заявление по поводу завершения карьеры.

В последний раз исполнитель давал большие концерты около пяти лет назад. Тогда казалось, что он находится в прекрасной физической форме, но спустя какое-то время Леонтьев понял, что пора уходить с большой сцены.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве, в Питере и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», - так артист объяснил свое решение.

Певец искренне поблагодарил поклонников за поддержку и добрые слова. «Я хочу только поблагодарить тех людей, которые поздравляют меня сегодня в Интернете, и все», - лаконично отметил он.

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