ФОТО ⟩ Из серости в тропическое лето: в Таллинне прошла яркая выставка орхидей

Выставку орхидей этого года в Таллиннском ботаническом саду посетили 9683 человека, из них 1353 посетителя были с электронными билетами. В прошлом году полюбоваться орхидеями в ботаническом саду пришло 7183 человека.

Возрос также общий интерес людей к миру растений. В прошлом году в Таллиннском ботаническом саду побывало около 80 000 человек, что является самым большим числом посетителей учреждения за всю историю его существования.

«Мы рады признать, что, несмотря на масштабные строительные работы и некоторые связанные с этим неудобства, количество посетителей ботанического сада не уменьшилось, а совершенно наоборот – всё больше любителей природы находят к нам дорогу», – сказала директор Таллиннского ботанического сада Урве Синиярв.

«В Таллиннском ботаническом саду есть то, чего нельзя найти больше нигде – зелень круглый год и море цветов. Здесь можно укрыться от морозной погоды в тропическом лесу и с весны до осени наслаждаться видом различных растительных сообществ, а также дизайнерскими приемами в садоводстве и ландшафтной архитектуре».

Таллиннский ботанический сад постоянно развивается и обновляется. Три года назад были реконструированы как Пальмовый дом, так и альпинарий. В 2022 году было завершено строительство нового административного корпуса ботанического сада. В прошлом году начались работы по перестройке административного здания в центр посещений, который откроется в течение года. Возле здания все еще нет новой парковки. В центре посещений будут кафе, сувенирный магазин, билетная касса и новый зал для семинаров. На втором этаже центра расположатся офисные помещения. В этом году новый облик обрели также зимний сад и проходная, которая теперь оснащена турникетами и автоматической кассой.

Из уличных зон пару лет назад был обновлен альпинарий, также в прошлом году начались масштабные работы по реновации розария ботанического сада, который вновь откроется для посетителей летом.