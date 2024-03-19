Лолита Милявская неожиданно заговорила о своем завещании: при чем там Украина

Сначала Лолита вспомнила, что до 16 лет жила в Мукачево и даже до сих пор общается со своими одноклассниками. Поэтому мечтает, чтобы ее тело попало на историческую родину, правда, пока ей запрещен въезд на территорию страны.

«Почему такая идея возникла, меня же не впускают в Украину, а найдется кто-то из друзей, кто когда-то заберет одну пробирочку и выбросит ее на улице Нижний Вал, 37 в Мукачево, где прошло мое детство, где я была абсолютно счастливым ребенком, замечательный двор, много детей», - сказала Лолита в интервью на ютуб-канале «ПОВЕСТОЧКА».

А дальше выяснилось, что Лолита в завещании написала еще о многих странных вещах:

«Одну пробирку с моим прахом пусть спустят в унитаз, потому что кто-то точно это захочет сделать. Одну пробирку стоит дать поклонникам, они сумасшедшие, пусть что хотят то и делают. Хочу также одну пробирку в Болгарию. Потому что, кто будет прах провозить? Это разрешения разные. А здесь, что там 100 граммов. Вот почему 7 пробирок и одну из них обязательно в Украину. Это еще дело принципа, я сказала: не пускаете, но я все равно проникну, хоть прахом, но проникну».