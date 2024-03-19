Кейт Миддлтон после долгого отсутствия на публике заметили в небольшом магазинчике

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон давно не видели на официальных мероприятиях. На фоне этого возникли слухи о ее состоянии. 17 января принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием. Чего не скажешь о ее свекре короле Карле III, у которого нашли рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы.