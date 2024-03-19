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Кейт Миддлтон после долгого отсутствия на публике заметили в небольшом магазинчике

Limon.ee
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Фото: Shutterstock

Довольная и счастливая принцесса Кейт Миддлтон, которую в СМИ уже назвали потерявшейся, попала на обозрение покупателям фермерского магазина, куда она приехала со своим мужем Уильямом, сообщает The Sun. Видео можно посмотреть ЗДЕСЬ!

Как пишет издание, Кейт вполне здоровая, с хорошим настроением и одетая в толстовку и легинсы, несла свои покупки, прогуливаясь по автостоянке фермерского магазина.

Ранее сообщалось, что Кейт Миддлтон давно не видели на официальных мероприятиях. На фоне этого возникли слухи о ее состоянии. 17 января принцесса перенесла плановую операцию на брюшной полости. Кенсингтонский дворец опроверг все слухи и заявил, что состояние принцессы после операции оценивается как хорошее. Кейт Миддлтон была выписана из больницы 29 января после операции на брюшной полости. Представители королевской семьи сообщили, что операция была плановой и не связана с онкологическим заболеванием. Чего не скажешь о ее свекре короле Карле III, у которого нашли рак во время обследования после операции в связи с увеличением предстательной железы. 

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