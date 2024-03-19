«Все случилось в нужный момент»: эстонская певица Хелен Адамсон рассказала о своем материнстве

В начале февраля музыкант Хелен Адамсон поделилась в социальных сетях радостной новостью о том, что стала матерью. «Я сейчас испытываю множество замечательных эмоций, и могу с уверенностью сказать, что все происходит так, как я мечтала, и в то же время совсем не так, как я предполагала...», – рассказала Хелен Elu24.

Теперь Хелен, родившая дочь, пишет в посте Instagram о том, что если она когда-либо думала стать молодой мамой, то теперь она чувствует, что все случилось в нужное время.

«Я пожила для себя 37 лет, и это было по большей части удивительное время. Сейчас я по-настоящему могу оценить, как много мне удалось пережить, повзрослеть и увидеть жизнь до рождения моего ребенка», – написала она.

«Я благодарна тому, что мы с моим партнером смогли насладиться друг другом на протяжении многих лет лет. Находясь в одиночестве, невозможно по-настоящему осознать, насколько другая жизнь с ребенком или когда нет никаких обязательств и ответственности, кроме самого себя».

«Потребуется некоторое время, чтобы привыкнуть к тому, что теперь я больше не живу для себя и жизнь изменилась навсегда. Изменения, которые происходят с рождением ребенка, требуют такого же времени, как и любые другие серьезные изменения в жизни, которые я испытала. Например, прекращение отношений или переезд»‚ – признается она.

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