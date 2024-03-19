Исполнитель легендарного хита «It's My Life» рассказал о тяжелой операции

62-летний мужчина отметил, что перенес операцию еще в 2022 году после того, как одна из его голосовых связок «атрофировалась». Поэтому сейчас ближайшие выступления звезды под угрозой, пишет Unian.

«Я не знаю насчет тура. Я хочу поехать в тур, но я все еще восстанавливаюсь после серьезной операции», - рассказал музыкант.

Врачи запретили Джону напрягать голос и много петь. Он может исполнять только одну песню в сутки, однако мужчина верит в лучшее.

«Я хочу иметь возможность петь два с половиной часа подряд четыре дня в неделю, петь месяцами. Я работаю над достижением этой цели», - добавил он.

Что известно о Джоне Бон Джови

Джон Бон Джови с юных лет увлекался музыкой, играл на гитаре, выступал в составе местных групп. Начал писать первые композиции в 13 лет. В 1983 он организовал группу под названием «Bon Jovi». Наибольшую популярность коллективу принесла легендарная песня «It's My Life», которая вышла в 2000 году. Она стала номером один в Австрии, Бельгии, Италии, Нидерландах, Румынии, Испании и Швейцарии, а также попала в топ-10 в нескольких других странах.