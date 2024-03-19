Девушка, проживающая в США заказала в популярном интернет-магазине Shein красивую одежду на весну. Однако она не знала, что, открыв посылку, обнаружит в ней не только заказанные вещи, но и банку с бобами и пробирку с кровью, пишет Elu24.
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ВИДЕО ⟩ Американка, заказавшая одежду в популярном интернет-магазине: «Пожалуйста, будьте очень осторожны!»
Несколько дней назад Анна из Теннесси, США, опубликовала в TikTok видео, которое стало вирусным. В ролике девушка рассказывает о том, как она заказала одежду на сайте ритейлера быстрой моды Shein, но обнаружила в своей посылке два «сюрприза».