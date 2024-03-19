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ВИДЕО ⟩ Американка, заказавшая одежду в популярном интернет-магазине: «Пожалуйста, будьте очень осторожны!»

Limon.ee
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Американку, заказавшую одежду в популярном интернет-магазине, ждал неприятный сюрприз.
Американку, заказавшую одежду в популярном интернет-магазине, ждал неприятный сюрприз. Фото: Shutterstock / kuvatõmmised TikTokist

Девушка, проживающая в США заказала в популярном интернет-магазине Shein красивую одежду на весну. Однако она не знала, что, открыв посылку, обнаружит в ней не только заказанные вещи, но и банку с бобами и пробирку с кровью, пишет Elu24.

Несколько дней назад Анна из Теннесси, США, опубликовала в TikTok видео, которое стало вирусным. В ролике девушка рассказывает о том, как она заказала одежду на сайте ритейлера быстрой моды Shein, но обнаружила в своей посылке два «сюрприза».

В ее посылке была не только заказанная ею одежда, но и банка с бобами и пробирка, в которой была чья-то кровь. Именно последняя вещь напугала Анну больше всего.

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