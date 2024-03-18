ФОТО ⟩ Эксперт объяснила, почему Кейт Миддлтон и ее семья часто носят одежду синего цвета

Принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи также неоднократно были замечены на фотографиях в немного разных оттенках синего цвета. По мнению эксперта, такая цветовая координация была задумана и показала, что они - единая семья.

Кейт Миддлтон с детьми. Фото: George Rogers/SIPA/George Rogers/SIPA

Элизабет Холмс, автор бестселлера New York Times «Ее Королевское Высочество: так много мыслей о королевском стиле», сказала: «Королевская семья всегда очень хорошо понимает, какое послание посылает их одежда. Огромную часть их публичной роли можно увидеть, как сказала королева Елизавета II. Прежде чем кто-либо узнает, какую работу они выполняют, какое дело поддерживают или какое мероприятие посещают, мы видим, во что они одеты. Они это знают и весьма умело этим пользуются».

Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com

Журналисты отмечают, базовая теория цвета предполагает, что синий - это цвет, который символизирует спокойствие и ответственность.

«Для государственных служащих, воспитывающих будущих государственных служащих, такая эстетическая проекция, без сомнения, эстетически привлекательна: в конце концов, монархия - это стабильная преемственность. Кроме того, ношение синего также тонко намекает на чувство патриотизма. Для Кейт синий - это цветовой знак. Я думаю, стоит принять во внимание приверженность Кэтрин синему цвету. Она носила все оттенки синего, от нежного и бледного до темно-синего», - отметила Холмс.

Кейт Миддлтон. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com